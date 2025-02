Inscreva-se no novo programa da RECORD Formato mistura paquera e dança e promete encantar o público da emissora Tudo de Record|Do R7 17/02/2025 - 17h23 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faça a sua inscrição para o novo programa da RECORD Divulgação/RECORD

As respostas enviadas serão avaliadas pelos responsáveis do conteúdo e direção do programa da RECORD e não há respostas “corretas” ou “desejáveis”.

Quanto mais informações você nos fornecer a seu respeito, dentro dos limites do que é questionado abaixo, melhor será para encontrarmos o seu par no amor. Você é o único responsável pela veracidade e exatidão das informações aqui fornecidas.

Orientações Importantes:

- No campo da Foto, envie uma imagem do seu rosto.

‌



- Grave um vídeo com celular na horizontal (tela deitada), de, no máximo, dois minutos, faça o upload no YouTube ou no Vimeo — como não listado — e insira o link no respectivo campo.

Utilizaremos seus dados pessoais para permitir a sua participação no novo programa da RECORD. Suas informações também serão usadas para conceder o seu acesso aos nossos portais de conteúdo, como o R7 e PlayPlus. Para saber mais como tratamos seus dados pessoais, consulte nosso Aviso de Privacidade.