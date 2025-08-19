Lucas Selfie dá sequência ao challenge: ‘Qual foi o momento mais marcante da história de A Fazenda?’ O apresentador ainda convocou Bia Cioffi, Felipe Andreoli, Reinaldo Gottino e Luiza Ambiel para fazerem o desafio Tudo de Record|Do R7 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

Lucas Selfie relembrou momento icônico de A Fazenda 12

O desafio do diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, está dando o que falar nas redes sociais! Ele convocou Adriane Galisteu e Lucas Selfie para contarem ao público qual é o momento favorito deles na história de A Fazenda. Galisteu foi a primeira a aceitar o challenge, e Selfie apareceu em seguida relembrando momento icônico!

O apresentador soltou: “Qual foi o momento mais marcante da história de A Fazenda para você? Fui desafiado pelo Carelli a responder o meu, e caraca, são tantos. Mas não tenho como não colocar em primeiro lugar esse que guardo no coração, minha eliminação com quebra de protocolo, corre e abraça!”

Selfie mostrou a cena e já apontou os próximos desafiados: a diretora de Conteúdo Digital e Transmídia Bia Cioffi, a ex-peoa Luiza Ambiel, e os apresentadores Felipe Andreoli e Reinaldo Gottino.

E a Bia já respondeu nas redes! Na opinião da diretora, é difícil escolher um só, mas ela elegeu o mais icônico: “Vou ficar com aquele momento em que a Márcia Fu está ouvindo uma conversa na despensa, com ouvidinho colado na porta e de repente abrem a porta e ela quase cai na despensa, sai falando um monte de coisa, ninguém entende nada e ela se livra da situação!”

Bia também já levou a corrente para a frente, indicando para a brincadeira os apresentadores Lucas Carvalho e Thaísa Barcellos, além dos ex-peões Bruno Tálamo e Sacha Bali.

E você, vai entrar nessa corrente também?

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!