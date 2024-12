Marcela Flor celebra papel em Paulo, O Apóstolo: ‘Bem feliz de fazer parte desse time’ Atriz comemorou o início das gravações da trama bíblica nas redes sociais Tudo de Record|Do R7 07/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 02h00 ) twitter

Marcela Flor está no elenco de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Marcela Flor é mais uma atriz confirmada para fazer parte do elenco de Paulo, O Apóstolo. A nova superprodução escrita por Cristiane Cardoso e protagonizada por Murilo Cezar está em fase de gravação no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.

A atriz celebrou o papel nas redes sociais. “Com quantos corações se conta uma história? Já pensou? Bem feliz de fazer parte desse time”, escreveu Marcela em uma publicação do Instagram.

Confira:

Marcela também esteve presente no evento de boas-vindas da série, que aconteceu no final de novembro, e compartilhou fotos do momento em suas redes sociais.

Outros nomes como Marcus Bessa, Enzo Ciolini, Marcéu Pierrotti e Caio Paduan também estão escalados para a superprodução, que tem previsão de estreia em 2025 na tela da RECORD.