Mario Bregieira mostra preparação para a série Neemias Ator compartilhou fotos nas redes sociais ao lado de Bernardo Mesquita Tudo de Record|Do R7 28/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mario Bregieira e Bernardo Mesquita fazem preparação para a série Neemias Reprodução/Instagram

Mario Bregieira mostrou parte da preparação para viver Neemias, no spin-off de A Rainha da Pérsia. O ator compartilhou uma série de fotos no Instagram ao lado de Bernardo Mesquita, que também está no elenco da superprodução.

Na legenda da publicação, ele destacou como funciona essa fase do projeto. “Durante o processo de preparação cavamos a superfície do personagem e encontramos nele o que há de mais puro e cristalino!”, escreveu Mario.

Confira:

O ator também agradeceu a parceria de Bernardo: “Tem sido maravilhoso estar nessa jornada com você. É só o começo”, escreveu. Nos comentários, o colega de elenco respondeu: “Meu irmão, tô muito feliz que estamos juntos nesse projeto. Tá sendo incrível! Vamos contar uma história linda de muita força e fraternidade”.

A minissérie Neemias estreia em breve na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.