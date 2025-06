Mercado Pago oferece R$ 50 em Meli Dólar para novos clientes durante a janela de transferência do Brasileirão A ação incentiva torcedores de futebol a trocarem de banco durante pausa da transmissão do Campeonato Brasileiro na RECORD Tudo de Record|Do R7 06/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h17 ) twitter

A iniciativa convida os torcedores a abrirem uma conta no banco digital e transferir o seu dinheiro para a instituição Divulgação/Mercado Pago

O Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre e patrocinador oficial da transmissão do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, pela RECORD, lança a ação “Janela de Transferência Mercado Pago”. A iniciativa convida os torcedores a abrirem uma conta no banco digital e transferir o seu dinheiro para a instituição. Ao colocar a partir de R$ 500 para render nos Cofrinhos — ferramenta do Mercado Pago criada para ajudar os usuários a guardarem dinheiro com objetivos específicos — o novo cliente recebe R$ 50 em Meli Dólar.

A campanha, válida até o dia 15 de junho, é uma alusão ao tradicional período de transferência entre jogadores de futebol e convida os torcedores a também se juntarem ao Mercado Pago. “O futebol faz parte da vida dos brasileiros e, por isso, decidimos unir essa paixão nacional com a oportunidade real de melhorar a relação das pessoas com o dinheiro. Assim como os clubes aproveitam a janela de transferências para reforçar o seu elenco, queremos que os amantes do esporte aproveitem esse momento para fortalecerem a própria vida financeira”, explica Felipe Castano, Head de Marketing do Mercado Pago no Brasil.

Idealizada pela agência GUT, a campanha teve início com um tweet no perfil do Desimpedidos. A publicação viralizou nas redes, despertando a curiosidade dos fãs de futebol sobre o novo destino do “Marquinhos”. Após muita especulação, nesta sexta-feira (6), durante transmissão nas redes sociais do Desimpedidos, e merchan na RECORD, que acontece durante a última transmissão do Brasileirão antes da pausa, foi revelado que o Marquinhos que estava sendo transferido não era o jogador, mas o novo cliente do Mercado Pago. A ação também menciona outros novos clientes homônimos de grandes nomes do futebol.

Com a campanha, o Mercado Pago reforça sua estratégia de crescimento no Brasil para conquistar novos clientes e atingir um novo público, por meio de ativações criativas que conectam entretenimento e liberdade financeira. “Queremos mostrar que cuidar do dinheiro e ter um dos maiores rendimentos do mercado pode ser tão empolgante quanto uma grande contratação. Assim, mais pessoas vão descobrir que podem ganhar com o Mercado Pago de forma simples, vantajosa e até divertida”, finaliza Castano.

A Campanha é válida até 15 de junho deste ano. Consulte termos e condições.

Sobre o Mercado Pago

O Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, é um dos maiores bancos digitais do Brasil, atendendo a mais de 64 milhões de usuários ativos na América Latina (dados Q1/2025) com soluções de pagamento, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios. Com operação no Brasil desde 2004, ao todo, o Mercado Pago está presente em oito países, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai e Venezuela, onde contribui para a inclusão financeira e o fomento do empreendedorismo, permitindo que micro e pequenos negócios tenham acesso a financiamentos e serviços que os ajudem a prosperar de maneira mais justa. Consolidando sua oferta completa de serviços financeiros integrados no Brasil, o banco digital tem participado ativamente das inovações que transformam o futuro do setor, apoiando seus clientes e impulsionando empreendedores em suas jornadas. Ao investir no desenvolvimento de soluções que ampliam o acesso ao dinheiro de forma responsável, prática e segura, o Mercado Pago conecta ainda mais usuários aos benefícios do ecossistema do Mercado Livre, unindo o melhor do e-commerce e dos serviços financeiros em um só lugar.

