Na raça e com emoção: confira as grandes viradas do Palmeiras em decisões Relembre momentos históricos em que o Verdão reverteu placares adversos e levantou a taça com muita garra e determinação Tudo de Record|Do R7 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 )

Sempre dispostos a virar o jogo, Palmeiras encara o Corinthians nesta quarta (27), às 21h30, na Neo Química Arena Reprodução/Instagram

O Palmeiras é conhecido por sua tradição vitoriosa e por protagonizar reviravoltas inesquecíveis em decisões de campeonatos. Ao longo de sua história, o clube conquistou títulos importantes após sair atrás no placar, demonstrando raça e determinação.

O Palmeiras é conhecido por sua tradição vitoriosa e por protagonizar reviravoltas inesquecíveis em decisões de campeonatos. Ao longo de sua história, o clube conquistou títulos importantes após sair atrás no placar, demonstrando raça e determinação.

Em 2015, o Palmeiras vencia o Santos nos pênaltis e conquistava sua terceira taça da Copa do Brasil Reprodução/Instagram

Copa do Brasil 2015: a consagração nos pênaltis

A final da Copa do Brasil de 2015 foi um dos momentos mais emocionantes da história recente do Palmeiras. No primeiro jogo, contra o Santos, o Verdão saiu derrotado por 1 a 0 na Vila Belmiro. No Allianz Parque, precisando reverter o placar, o Palmeiras venceu por 2 a 1 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Com defesas decisivas de Fernando Prass e um gol do próprio goleiro na cobrança final, o Palmeiras conquistou o tricampeonato da competição.

Em 2020, Palmeiras se tornou bicampeão da Libertadores em cima do Santos Reprodução/Instagram

Libertadores 2020: a virada nos acréscimos

Na final contra o Santos, o jogo parecia se encaminhar para a prorrogação até os minutos finais, quando Breno Lopes marcou o gol da vitória aos 53 minutos de partida. Apesar de não ser uma virada no placar, foi uma virada emocional, pois o time conseguiu o gol decisivo. Assim, o Palmeiras garantiu seu bicampeonato da América de forma épica.

‌



Saindo atrás no placar, Palmeiras reverteu o jogo e venceu a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo Reprodução/Instagram

Supercopa do Brasil 2023: reação contra o Flamengo

Em uma final eletrizante contra o Flamengo, o Palmeiras demonstrou seu poder de reação. O Verdão começou atrás no placar, mas conseguiu se recuperar e vencer por 4 a 3 em um duelo repleto de alternâncias. Com gols de Raphael Veiga e Gabriel Menino, o Palmeiras mostrou sua força e conquistou a Supercopa do Brasil de 2023.

De virada, Palmeiras venceu o São Paulo na final do Paulistão 2022 Reprodução/Instagram

Paulistão 2022: virada histórica

O Campeonato Paulista de 2022 ficou marcado por uma das viradas mais emblemáticas do Palmeiras. Após perder o primeiro jogo da final para o São Paulo por 3 a 1, o time de Abel Ferreira entrou no Allianz Parque precisando de uma grande atuação. E foi exatamente isso que aconteceu. Dispostos a virar o jogo, o Palmeiras venceu por 4 a 0, conquistando o título de maneira incontestável e mostrando a força do elenco e da torcida alviverde.

‌



Não perca o jogo valendo taça entre Corinthians e Palmeiras nesta quinta (27)! A partir das 21h30, na tela da RECORD. E no R7.com e PlayPlus, Zé Luiz e o Desimpedidos comandam o pré-jogo e a transmissão da partida às 19h30.

