Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia, ganha novo trailer; assista Cristiane Cardoso divulgou novas imagens da superprodução que estreia dia 30 de setembro no Univer Vídeo Tudo de Record|Do R7 23/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h38 )

Neemias é vivido por Mario Bregieira na minissérie Reprodução/Instagram

Neemias, minissérie que estreia dia 30 de setembro no Univer Vídeo, ganhou novo trailer. No Instagram, Cristiane Cardoso, autora de A Rainha da Pérsia, postou as novas imagens que dão o tom do que vem por aí.

Em sete episódios, o spin-off vai acompanhar a jornada de Neemias, interpretado por Mario Bregieira. Copeiro real de Artaxerxes (Enzo Ciolini), o eunuco se vê envolvido em um papel importante para Jerusalém e o povo judeu.

A nova superprodução da Seriella Productions é dirigida por Felipe Cunha, responsável por comandar Até Onde Ela Vai.

Confira o trailer:

Fique ligado! Neemias estreia no Univer Vídeo no dia 30 de setembro. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.