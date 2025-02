No último episódio da temporada de Iris, Hyun-jun e a NSS são designados para comandar operação A segunda temporada da série estreia na próxima segunda-feira (3) Tudo de Record|Do R7 31/01/2025 - 16h45 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h45 ) twitter

As últimas emoções da primeira temporada de Iris vão ao ar neste sexta (31) Divulgação/RECORD

Com o sucesso de Iris- Organização Secreta Coreana nas noites da RECORD, a emissora exibe a partir da próxima segunda-feira (3), a segunda temporada da série que conquistou fãs por todo o mundo.

Mas antes, o público confere as emoções finais do último episódio desta edição, que vai ao ar hoje à noite, às 23h45. Será que a NSS conseguirá conter as ações da Iris? Como ficará a relação de Hyun-jun (Lee Byung-hun) com Seung-hee (Kim Tae-Hee) após as revelações chocantes sobre seu passado?

O último episódio destaca os esforços para conter a ação terrorista promovida pela Iris em um shopping. Hyun-jun e a NSS são designados para comandar a operação. O líder da Iris informa que o presidente deve cancelar a cúpula entre o Norte e o Sul, e ameaça matar todos os reféns.

Sa-woo (Jeong Jun-Ho) e Hyun-jun ficam, de novo, cara a cara durante o ataque. Hyun-jun tenta falar com ele sobre seus bons momentos juntos, mas Sa-woo o cala. Ambos negociam a libertação dos reféns, mas o grande chefe da organização, Sr. Black, manda matar todos os que se encontram no cativeiro. Um grande tiroteio acontece no meio do shopping.

A temida cúpula entre as duas Coreias é realizada sob um forte esquema de segurança. Durante a conferência de imprensa, agentes da Iris surgem infiltrados entre os jornalistas. O caos parece não ter fim. Será que Hyun-jun vai dominar os terroristas? Como ficará a relação dele com Seung-hee? E o ex-amigo Sa-woo, continuará sua missão na Iris ? Não perca as emoções finais desta temporada.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.

