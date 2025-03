Novidade! RECORD apresenta hoje teaser da superprodução ‘Paulo, O Apóstolo’ Você vê o vídeo também aqui na home do R7 e, a partir do dia 28 de maio, conteúdo estará disponível na plataforma Univer Vídeo Tudo de Record|Do R7 12/03/2025 - 09h44 (Atualizado em 12/03/2025 - 09h49 ) twitter

'Paulo, O Apóstolo' chega à Univer Vídeo em 28 de maio Reprodução/Record

A RECORD exibe, às 10h desta quarta-feira (12), um teaser da superprodução ‘Paulo, O Apóstolo’. A amostra do conteúdo será apresentada em todas as plataformas digitais do grupo e estará disponível na Univer Vídeo a partir de 28 de maio.