Novos apresentadores na área! Felipe Andreoli e Rafa Brites celebram chegada à RECORD Trabalhando pela primeira vez juntos, eles assumem o comando da nova temporada do reality de casais Power Couple Brasil Tudo de Record|Do R7 07/02/2025 - 18h53 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h56 )

O casal comemorou a entrada na RECORD para apresentarem o reality show de casais, Power Couple Brasil Reprodução/Instagram

A RECORD está com dois rostos novos vindo por aí que vão te divertir muito! Ninguém mais, ninguém menos do que o casal Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Por meio de uma rede social, eles publicaram uma foto de seus crachás e não esconderam a felicidade e animação para trabalharem na emissora, e ainda, pela primeira vez, juntos.

“Nosso primeiro de trabalho juntos aqui na RECORD. São 15 anos de parceria na vida e agora no trabalho também. Para você que está sempre aqui “vivendo” com a gente nosso dia a dia, tenho certeza que vai amar todas as novidades de 2025! Uma coisa a gente já sabe: dia 28 de abril estreia a nova temporada de Power Couple... Nosso reality favorito, que a gente já teve ataques de risos assistindo às provas e se identificando com várias situações (entre elas as DR’s)”, escreveu o casal na legenda.

Os fãs de Rafa e Felipe comemoraram nos comentários o novo trabalho dos dois: “Parabéns. Vão apresentar o melhor reality”, escreveu um. “Uhul! Brilhem muito! Vocês merecem e vão arrasar, tenho certeza. Sucesso”, disse outra seguidora.

“Ansiosa para o reality e para ver vocês apresentando”, declarou mais uma.

A nova temporada do Power Couple Brasil, com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli, estreia em abril na tela da RECORD.