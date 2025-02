O Residente: busca por diagnóstico correto e conflito familiar marcam o episódio deste domingo (9) Dr. Conrad terá a difícil missão de ajudar um paciente a descobrir a causa de uma terrível dor digestiva crônica; veja outros destaques Tudo de Record|Do R7 07/02/2025 - 11h48 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h50 ) twitter

Dr. Devon passa a desconfiar dos métodos de dra. Lane Divulgação/RECORD

No episódio de O Residente deste domingo (9), que vai ao ar a partir da 0h15, dr. Conrad terá a difícil missão de ajudar um paciente a descobrir a causa de uma terrível dor digestiva crônica. O homem chega ao hospital com um tornozelo machucado e diz ao médico que sofre desse distúrbio gástrico há mais de 10 anos, fato que tem impactado negativamente sua qualidade de vida. Exausto de inúmeros testes sem resultados, ele pode finalmente ter uma resposta: o dr. Conrad fará de tudo para encontrar a verdadeira causa da doença.

Nic continua obstinada a investigar os métodos de tratamento utilizados pela dra. Lane em sua clínica de oncologia. Em conversa com dr. Devon, ela abre o jogo e diz que acredita que a médica está cometendo fraude no seguro ao utilizar altas doses de medicação em seus pacientes. Em um primeiro momento, o médico resiste à acusação. Lily está programada para um transplante de medula óssea, mas seus exames de sangue revelam que ela está com insuficiência renal aguda e o transplante a mataria, convencendo dr. Devon das suspeitas de Nic.

Em mais uma tentativa de reaproximação, Marshall, pai do dr. Conrad, conta que planeja abrir um pequeno hospital privado e deseja que o próprio filho o administre. Será que ele vai se render à oferta?

O Residente vai ao ar aos domingos, à 0h15, na RECORD.