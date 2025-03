O Residente: Conrad e Devon enfrentam um caso crítico ao tentar salvar a vida de um colega médico Enquanto isso, no episódio deste domingo (23), Dra. Mina apresenta um novo membro à rotina intensa do hospital Tudo de Record|Do R7 21/03/2025 - 12h20 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h20 ) twitter

A série O Residente vai ao ar aos domingos, à 0h15, na RECORD Divulgação/RECORD

No episódio de O Residente deste domingo (23), Conrad e Devon se veem diante de um grande desafio quando um colega médico sofre um acidente no ambiente de trabalho e fica em estado crítico.

A dupla precisa agir rapidamente para tratar a emergência, ao mesmo tempo em que lida com a pressão emocional de cuidar de alguém que faz parte da equipe. Com o tempo correndo contra eles, cada decisão pode ser crucial para a sobrevivência do paciente, levando a dilemas éticos e médicos que testam seus conhecimentos e habilidades sob pressão.

Enquanto isso, Dra. Mina recebe a missão de apresentar o hospital para um novo médico, cuja chegada pode trazer mudanças significativas para a equipe. Conhecida por sua personalidade forte, ela precisa equilibrar seu papel de mentora com sua rotina intensa no hospital. A adaptação do novo funcionário promete alterar a dinâmica entre os profissionais, trazendo desafios e surpresas ao longo do episódio.

O Residente vai ao ar aos domingos, à 0h15, na RECORD.