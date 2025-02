O Residente: dilemas éticos e encontros inesperados marcam o episódio deste domingo (23) Uma decisão de última hora no Baile de Caridade coloca Conrad e Nic em conflito com diretor do hospital; saiba mais Tudo de Record|Do R7 21/02/2025 - 17h44 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h44 ) twitter

Uma decisão inesperada no Baile de Caridade coloca Conrad e Nic em conflito com diretor do hospital Divulgação/RECORD

No oitavo episódio de O Residente, que será exibido neste domingo, (23), a partir da 00:15, acontece o prestigiado Baile de Caridade do hospital Chastain. Nic e Conrad decidem internar um paciente sem identificação, que suspeitam ter sido abandonado por outro hospital.

No entanto, essa atitude gera um forte embate com Dr. Bell, que teme que as consequências do caso prejudique o hospital. Enquanto a equipe busca respostas sobre a origem do paciente, o episódio aprofunda questões éticas e sociais envolvidas no sistema de saúde.

Paralelamente, Devon e Irving tratam um acompanhante masculino que, além de seu quadro clínico, surpreende com conselhos perspicazes e inesperados. Já o paciente Micah retorna ao hospital para um check-up após o seu transplante e percebe que seus sentimentos pela Dra. Mina continuam crescendo, tornando sua relação com a médica ainda mais intensa.

Além dos desafios profissionais, Devon enfrenta um momento delicado com a chegada de seus pais à cidade, trazendo à tona questões familiares que testam suas convicções e escolhas.

O Residente vai ao ar aos domingos, à 00:15, na tela da RECORD.