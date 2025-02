O Residente: Enfermeira Nic é assediada por esportista famoso na ala VIP do hospital No episódio deste domingo (16), Conrad discute com a oncologista Lane sobre tratamento adotado em um paciente com câncer terminal Tudo de Record|Do R7 14/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h07 ) twitter

Enfermeira é assedia na área vip do hospital Divulgação/RECORD

Em mais um episódio de O Residente, no ar neste domingo (16), a partir da 0h15, Conrad discorda da oncologista, Dra. Lane, em relação ao tratamento de uma paciente com câncer terminal. O clima de tensão aumenta quando outro médico se oferece para realizar a cirurgia invasiva que Conrad está tentando evitar.

Um famoso, e arrogante, arremessador de beisebol sofre uma trombose venosa profunda e é internado na ala VIP do hospital. A enfermeira Nic é assediada sexualmente pelo esportista e resolve se manter firme para contornar a situação. O residente Conrad, ex-namorado da moça, fica revoltado e vai tirar satisfação com o astro. Diante da situação, Conrad é retirado da equipe de atendimento do paciente.

O tremor da mão de Dr. Randolph retorna e ele pede para Mina ajudá-lo em suas cirurgias. Um homem de 70 anos com câncer de pulmão em estágio avançado recebe um prognóstico extremamente ruim, mas recusa o tratamento para poder passar mais tempo com sua esposa. Conrad atesta os desejos do paciente, mas Dra.Lane o contesta, deixando o médico desconfiado de seus métodos.

Conrad se une ao residente Devon e à enfermeira Nic para investigar as práticas da oncologista. Para contornar os problemas que eles encontram para obter acesso aos arquivos clínicos de Lane, Devon, intencionalmente, pede ajuda à sua noiva, que é jornalista.

O Residente vai ao ar aos domingos, à 0h15, na RECORD.