Palmeiras x Portuguesa: RECORD transmite estreia do Paulistão nesta quarta (15) A partir das 21h30, após o capítulo de 'Força de Mulher', público acompanha o campeonato estadual mais disputado do Brasil Tudo de Record|Do R7 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/01/2025 - 13h32 )

Palmeiras e Portuguesa se enfrentam nesta quarta (15)

Marcando a estreia do Campeonato Paulista, Palmeiras e Portuguesa se enfrentam, nesta quarta (15), na tela da RECORD, a partir das 21h30. Com exclusividade, a emissora transmite, ao vivo, o tradicional Clássico das Colônias.

A partida começa logo após o capítulo de Força de Mulher e o público pode acompanhar o jogo também nas plataformas digitais R7.com e PlayPlus.

Pela TV, o telespectador tem os detalhes do jogo pela narração de Cleber Machado e a apresentação de Paloma Tocci. Além disso, Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola comentam tudo quanto a bola estiver rolando.

Palmeiras e Portuguesa já se enfrentaram 266 vezes, e no Paulistão, são 152 duelos. As equipes chegam bem diferentes desde a última vez que se enfrentaram. O Verdão já não tem mais Gabriel Menino, que marcou um dos dois gols no confronto mais recente entre as equipes, e ainda tem dois reforços de peso: Facundo Torres e Paulinho.

‌



Pelo lado da Lusa, o time conta com 15 novos jogadores no elenco e busca se manter na Série A1 do torneio, principalmente após se tornar uma SAF.

Prepare-se para a estreia do Paulistão 2025! Acompanhe Palmeiras x Portuguesa, a partir das 21h30, na tela da RECORD! Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus.

