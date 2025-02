Paulistão 2025: RECORD exibe Palmeiras e Portuguesa nesta quarta (15) Assista à partida que marca a estreia das equipes no campeonato, a partir das 21h30; Verdão está busca do quarto título consecutivo e Lusa vai brigar para se manter na elite do futebol estadual Tudo de Record|Do R7 14/01/2025 - 11h01 (Atualizado em 15/01/2025 - 17h49 ) twitter

Palmeiras e Portuguesa estreiam no Paulistão 2025 nesta quarta (15), a partir das 21h30, com transmissão da RECORD Reprodução/Instagram

O atual tricampeão, Palmeiras, entra em campo para iniciar mais uma temporada e enfrenta um adversário histórico: a Portuguesa. A partir das 21h30, desta quarta (15), os times vão medir suas forças no Allianz Parque, e o público vai acompanhar o jogo do Campeonato Paulista com transmissão ao vivo da RECORD, R7.com e no PlayPlus.

Na história, os últimos três títulos do Palmeiras representam a segunda vez que o clube consegue o tricampeonato paulista consecutivo. O alviverde também venceu seguidamente as edições de 1932, 1933 e 1934. Caso seja novamente campeão, se juntará ao Paulistano como times que venceram o torneio estadual quatro vezes consecutivas.

Mas, em quatro oportunidades, é o Corinthians o time que mais venceu o Paulistão três temporadas em sequência, sendo em 1922, 1923 e 1924; 1928, 1929 e 1930; 1937, 1938 e 1939; e 2017, 2018 e 2019.

O Santos é outro time que faz parte deste seleto grupo que venceu seguidamente três edições do Paulistão. O alvinegro da Vila Belmiro conseguiu o feito em três oportunidades, sendo: 1960, 1961 e 1962; 1967, 1968 e 1969; e 2010, 2011 e 2012.

‌



Outro tricampeão paulista seguido é o São Paulo Athletic, que venceu as três primeiras edições do torneio - em 1902, 1903 e 1904 - sempre tendo o Paulistano como vice-campeão.

Hegemonia

‌



Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos são conhecidos como “os quatro grandes de São Paulo”. Eles dominam os títulos do Campeonato Paulista e, juntos, somam 100 títulos estaduais.

Com 30 taças levantadas, o Timão é o time que mais venceu o torneio, seguido de Palmeiras, com 26 títulos, e Santos e São Paulo, com 22 troféus cada um.

‌



Em contrapartida, o alviverde é o time que mais foi vice-campeão, em 27 oportunidades. O tricolor paulista vem logo em seguida com 25 derrotas na final, Corinthians com 21, e o alvinegro praiano com 13.

Times do interior do Estado

Rebaixado à Série A2 do Paulistão em 2024, o Ituano é o time do interior que mais venceu a divisão de elite do torneio estadual. O time de Itu venceu as edições de 2002 e 2014 da competição.

A Ponte Preta, de Campinas, chegou à final do Campeonato Paulista sete vezes (1929, 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017), mas foi derrotada em todas as oportunidades, se tornando o time do interior com mais vice-campeonatos na história.

Prepare-se para a estreia do Paulistão 2025! Acompanhe Palmeiras x Portuguesa, a partir das 21h30, na tela da RECORD! Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus.