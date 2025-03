Pela primeira vez no século a semifinal do Paulistão tem quatro técnicos estrangeiros Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo são treinados por argentinos e portugueses; veja o retrospecto de cada comandante Tudo de Record|RECORD 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Semifinais do Paulistão terá somente técnicos estrangeiros Reprodução/Instagram

Ramón Díaz no Corinthians, Pedro Caixinha no Santos, Abel Ferreira no Palmeiras e Zubeldía no São Paulo. Dois argentinos e dois portugueses comandam equipes paulistas na semifinal do estadual mais disputado do Brasil. Essa é a primeira vez no século que quatro estrangeiros comandam equipes no mata-mata do Paulistão.

Entre os quatro treinadores, Abel Ferreira é o comandante com mais tempo de casa, seguido por Zubeldía, Ramón e Pedro Caixinha. O técnico santista assumiu o comando do time neste ano e disputa uma competição com o clube pela primeira vez.

A semifinal do Campeonato Paulista terá o confronto entre Corinthians e Santos e Palmeiras e São Paulo. Confira o retrospecto de cada comandante nos seus respectivos clubes.

Ramón Díaz

O argentino chegou para treinar o Corinthians no dia 10 de julho de 2024, e o primeiro desafio com o Timão foi contra o Criciúma. Na época que chegou no clube alvinegro, o time brigava na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter conquistado nenhum título, Ramón Díaz livrou a equipe das últimas colocações do torneio nacional e ainda garantiu uma vaga na pré-Libertadores.

‌



No Paulista, o técnico conquistou a primeira colocação na classificação geral, o que dá direito ao clube alvinegro a decidir seus jogos do mata-mata em casa, além de garantir uma vaga na Copa do Brasil em 2026.

O retrospecto do argentino no Timão é positivo, com 49 jogos, 28 vitórias e somente oito derrotas.

‌



Pedro Caixinha

Chegou em 2025 para comandar o Santos na volta à elite do Brasileirão e no Paulistão, Pedro Caixinha começou o ano ganhando um reforço de peso: Neymar. No Brasil, o técnico português também treinou o Bragantino.

Pelo Campeonato Paulista no Alvinegro Praiano, Pedro Caixinha liderou o seu grupo e em 13 partidas tem seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

‌



Abel Ferreira

Desde que chegou ao Verdão, Abel Ferreira caiu nas graças do torcedor, já que o primeiro título conquistado sob o comando do time alviverde foi uma Libertadores.

O português começou sua jornada no Palmeiras em 2020 e em cinco anos, foram 10 títulos, sendo três Paulistas, dois Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Ao lado de Oswaldo Brandão, é o técnico mais vencedor na história do Palmeiras.

Abel tem um ótimo retrospecto geral no Verdão. De 325 partidas, são 187 vitórias e somente 63 derrotas.

Zubeldía

Iniciou a trajetória no Tricolor do Morumbi em abril de 2024, Zubeldía tem 61 jogos no comando do São Paulo e 16 derrotas. O argentino ainda não conquistou título pelo clube, mas chegou nas quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores.

No Paulistão, também liderou o grupo, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, somando 19 pontos.

Acompanhe mais um mata-mata emocionante no Paulistão! Corinthians e Santos entram em campo neste domingo (9), a partir das 18h30 na tela da RECORD, R7 e PlayPlus. E na segunda (10), às 21h35, também na emissora e nas plataformas digitais, o Palmeiras recebe o São Paulo.

Confira também:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Palpitão Palpitão da RECORD! O Paulistão 2025 já está dando o que falar e o elenco estrelado da emissora vai palpitar tudo. Apresentadores e comentaristas vão arriscar um placar a cada partida transmitida pela RECORD e, ao final do campeonato, teremos o grande campeão. As regras são simples: acertou o placar em cheio? Três pontos. Acertou apenas o resultado da partida? 1 ponto. Errou o placar e o resultado? Não soma pontos. Confira o ranking até as quartas de final: Arte/RECORD