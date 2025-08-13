Plataforma de streaming da RECORD agora é RecordPlus Nome e identidade alinhados à força de sua marca-mãe Tudo de Record|Do R7 13/08/2025 - 16h03 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h03 ) twitter

Plataforma de streaming da RECORD agora é RecordPlus Divulgação/RECORD

O PlayPlus passará por uma mudança a partir desta quinta-feira (14). Com centenas de milhões de horas consumidas, o serviço chamará RecordPlus, nome que fortalece a conexão entre a plataforma e seu público, traduzindo de forma clara o papel da plataforma de streaming do Grupo RECORD.

A troca é o reflexo de uma estratégia alinhada com o compromisso de fortalecer a presença da marca RECORD em todas as plataformas. “É a tradução, com mais clareza, daquilo que a plataforma já é: o streaming oficial da RECORD, que dá acesso direto a conteúdos ao vivo e on demand, a qualquer hora e lugar, através das mais diversas telas”, explica Dado Lancellotti, Diretor Executivo Multiplataforma.

A transição foi pensada para facilitar o reconhecimento da plataforma entre os milhões de brasileiros que já acompanham diariamente a programação da emissora. “Entendemos que era hora de dar um passo adiante, criando uma conexão mais imediata com o público. Afinal, quem escolhe a RECORD, agora também escolhe o RecordPlus”, completa o executivo.

Evoluir faz parte da história da RECORD. Ao longo dos últimos sete anos, o PlayPlus conquistou um espaço importante no universo digital, levando ao público o conteúdo ao vivo da emissora, incluindo a programação de praças, novelas, realities, filmes, entretenimento e produções originais. A mudança de nome para RecordPlus fortalece a conexão com seus usuários.

E já tem conteúdo preparado para esta transição. Antes da chegada da edição deste ano de A Fazenda, está disponível no RecordPlus, de forma gratuita, o canal “Maratona Aquecendo o Feno”, com a íntegra de todas as edições do reality mais aguardado do segundo semestre na televisão brasileira. Em setembro, na estreia da temporada 17, a plataforma terá câmeras exclusivas, que mostrarão os acontecimentos da sede, ao vivo, para os fãs não perderem nenhum momento do programa, além de uma gama de conteúdos pensados exclusivamente para o streaming.

Vale lembrar, o RecordPlus é gratuito: não é necessário pagar nada para baixar o app e acompanhar o sinal ao vivo da RECORD, com as programações de São Paulo (SP), Recife (PE), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Campinas (SP), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR), além da Record News e Rádio Sociedade. Conteúdos on demand também estão disponíveis.

A nomenclatura RecordPlus carrega a herança, credibilidade e força da RECORD, e agora propõe ainda mais tecnologia, conveniência e inovação para o público. A plataforma complementa a audiência da televisão. Isso porque, por ela, o usuário pode acessar, além da programação ao vivo da TV, novelas, jornalismo, entretenimento, e uma biblioteca com mais de 1.500 títulos, incluindo os jogos de futebol do Paulistão, Brasileirão e Campeonatos Regionais nacionais.

O acesso ao streaming da RECORD também muda de URL. O usuário acessa pelo endereço recordplus.com com o mesmo login e senha já cadastrados. Nas lojas de aplicativos, basta buscar por RecordPlus.