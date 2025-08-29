Prêmio Mulheres Positivas celebra lideranças femininas e reforça a importância da saúde preventiva Quinta edição do evento reuniu na RECORD personalidades que inspiram a transformação social e o protagonismo feminino Tudo de Record|Do R7 29/08/2025 - 19h16 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o tema o Futuro sem câncer de colo do útero, a premiação reforçou a missão de unir vozes em torno da saúde preventiva e do protagonismo feminino Divulgação/ Mulheres Positivas.

Em sua quinta edição, o Prêmio Mulheres Positivas reuniu personalidades do mundo corporativo, da comunicação e do terceiro setor nesta sexta (29), na RECORD, para reconhecer mulheres que se destacam em diferentes áreas e que, com suas trajetórias, promovem impacto positivo na sociedade e inspiram novas gerações.

Com o tema o “Futuro sem câncer de colo do útero”, a premiação reforçou a missão de unir vozes em torno da saúde preventiva e do protagonismo feminino.

Entre as homenageadas desta edição estiveram nomes como Juliana Roschel, VP de Marketing & Growth do Nubank; Dra. Lívia Schwab, Gerente Sênior de Saúde do Grupo Boticário; Rúbia Sammarco, Head de Comunicação da Pirelli; Esther Schattan, CEO da Ornare; Renata Vichi, CEO do Grupo CRM; Tania Cosentino, Presidente da Microsoft Brasil; Daniela Cachich, VP de Marketing da Ambev; Magali Leite, CEO da Espaçolaser; Silvia Massruhá, Presidente da Embrapa; Lilian Giorgi, sócia da Alvarez & Marsal; e a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, entre outras líderes de destaque.

O dia também foi marcado pela celebração das vencedoras eleitas por votação popular, como Caroline Salazar, jornalista e ativista pioneira na conscientização sobre a endometriose no Brasil; Renata Cruppi, delegada de polícia e idealizadora do programa “Homem Sim, Consciente Também”; e Nicelle Almeida, jornalista e empreendedora, criadora da Afetiva Bolos de Rolo.

Para Fabi Saad, fundadora da plataforma e apresentadora do programa Mulheres Positivas na RECORD NEWS e colunista do R7, o prêmio é mais do que um reconhecimento individual. “A cada edição, o prêmio se torna um espaço não apenas de celebração, mas de mobilização em torno de causas urgentes, como a saúde preventiva feminina, a inovação e a liderança inclusiva. Queremos mostrar que quando uma mulher prospera, toda a sociedade avança”, concluiu a empresária.



