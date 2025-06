Programa especial e série do Jornal da Record revelam curiosidades históricas de Paulo, O Apóstolo Jornalismo da RECORD mostra bastidores e descobertas da arqueologia sobre o homem que revolucionou a fé cristã Tudo de Record|Do R7 30/06/2025 - 19h09 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h32 ) twitter

Rogério Guimarães busca vestígios da trajetória de Paulo na Grécia Divulgação/RECORD

Às vésperas da estreia na TV aberta da superprodução Paulo, O Apóstolo, o Jornalismo da RECORD traz uma série de conteúdos especiais sobre o homem que revolucionou a história da fé cristã.

O Mundo de Paulo

A série O Mundo de Paulo será exibida a partir desta segunda (30) no Jornal da Record e vai refazer alguns dos passos importantes do apóstolo. O repórter Rogério Guimarães e equipe viajam pelos locais que marcaram a trajetória do homem que perseguia cristãos antes de se tornar o maior mensageiro da palavra de Cristo. De Jerusalém a Roma, passando pela Grécia e ilha de Malta.

Como levar uma mensagem aos confins de um mundo primitivo, sem a tecnologia que conhecemos hoje? O desafio se tornou a missão de vida de um homem que impressiona estudiosos até hoje. “Paulo foi uma das pessoas que mais influenciou a história humana. Foi o maior apóstolo na proclamação da fé em Jesus”, afirma o teólogo e mestre em Hebraico Luiz Sayão.

Reportagem da RECORD passa pela ilha de Malta Divulgação/RECORD

Paulo viveu nos tempos de dominação do Império Romano, e as palavras espalhadas por ele logo incomodaram os poderosos. “As viagens missionárias levaram essa pregação do Messias para dentro do coração do Império Romano. Então, quando Paulo anuncia o Evangelho, ele está anunciando uma outra boa nova de um outro rei que não é o imperador”, explica o historiador André Reinke.

Especial Paulo, O Apóstolo

A RECORD também exibe o Especial Paulo, O Apóstolo. Grandes pesquisadores brasileiros e internacionais analisam os momentos marcantes que formam a jornada surpreendente de Paulo.

“Com Paulo, a gente vê o início da Igreja Primitiva e como eles viviam aquilo que foi ensinado por Jesus todos os dias”, detalha a autora da superprodução, Cristiane Cardoso.

Cristiane Cardoso, autora da superprodução, concede entrevista Divulgação/RECORD

A equipe da emissora entra nas prisões onde ele teria escrito as cartas que definiram algumas das mais importantes diretrizes da fé cristã. Na Grécia, visita o local onde Paulo teria batizado a primeira pessoa não judia que aceita a fé em Jesus — a comerciante Lídia. Em Malta, conhece as pesquisas de arqueólogos marítimos em busca de vestígios do naufrágio no Mar Mediterrâneo.

O programa especial conversou com Mark Gatt, um dos mergulhadores que encontrou uma âncora dos tempos do império, em 2005. Seria esta a âncora do navio que conduzia o apóstolo para ser julgado em Roma? “Lucas, que estava viajando com Paulo, disse que eles estavam em um navio egípcio. Eles não estavam em um navio romano. Então, ter uma âncora com nomes de deuses egípcios é muito significativo”, afirma.

O Especial também vai revelar bastidores da superprodução que reúne um elenco com mais de 450 atores, 100 cenários e dois mil figurinos.

O Especial Paulo, O Apóstolo vai ao ar nesta sexta-feira (4), logo após o episódio final de Força de Mulher.

Imperdível

O público ainda acompanha outros conteúdos sobre a superprodução nas redes sociais da RECORD.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia na próxima segunda, dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco de Paulo, O Apóstolo define em poucas palavras a mensagem da série; confira!

