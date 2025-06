Programas da RECORD Bahia ganham novos apresentadores A partir de 30 de junho, a emissora terá mudanças no quadro de apresentadores; saiba mais Tudo de Record|Do R7 13/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h38 ) twitter

A partir de 30 de junho, a RECORD Bahia terá mudanças no quadro de apresentadores Reprodução/ RECORD

Marcus Pimenta assume o comando do Balanço Geral BA, após atuar por mais de dez anos, desde 2013, na RECORD Belém, onde apresentou os programas Casos de Polícia e Cidade Alerta, até que, em 2016, foi para o Balanço Geral PA, onde permaneceu até então.

O jornalista nasceu em Salvador (BA) e passou pelas principais emissoras de TV da Bahia, inclusive a RECORD, onde esteve à frente do Bahia Record e da versão local do Hoje em Dia.

Desde 2018 na RECORD, Jessica Smetak ganha um novo desafio na emissora: a missão de conduzir o Bahia no Ar, programa que já havia apresentado anteriormente. Com longa experiência em televisão, que inclui atuação em grandes canais, tornou-se uma referência do jornalismo local. Ela, que também já comandou o Cidade Alerta BA e por mais de oito anos esteve à frente do Balanço Geral BA, construiu uma forte conexão com o público baiano, que, a partir do fim do mês, continuará a acompanhar seu trabalho pelas manhãs, a partir das 6h10.

Tiale Acrux, do Bahia no Ar, passa a apresentar o Balanço Geral BA- Edição de Sábado e fará reportagens especiais para o jornalismo local e da rede. Com quase vinte anos de carreira, a jornalista chegou à RECORD Bahia em 2017. Ela esteve presente em diferentes programas da emissora: além do Bahia no Ar, já comandou também o Balanço Geral Manhã BA. A jornalista, pela RECORD, realizou grandes coberturas e conduziu sabatinas em eleições da Bahia.