R7.com e PlayPlus exibem Guarani x Palmeiras neste domingo (2) Zé Luiz e time do Desimpedidos comandam o pré-jogo, a partir das 17h30; veja outros detalhes da partida Tudo de Record|Do R7 02/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/02/2025 - 02h09 )

Você pode conferir o pré-jogo, a partir das 17:30h, com o time dos Desimpedidos nas plataformas digitais Reprodução/Instagram

Guarani e Palmeiras se enfrentam neste sábado (2), pelo Campeonato Paulista, no Estádio Brinco de Ouro de Princesa, em Campinas. Para aquecer, o público acompanha o pré-jogo com Zé Luiz e o time do Desimpedidos, a partir das 17h30 no R7.com e PlayPlus, com uma transmissão exclusiva do jogão na sequência.

A bola vai rolar também na tela da RECORD, com Cleber Machado, Paloma Tocci e um timaço de especialistas. A transmissão acontece a partir das 18h.

No R7.com e PlayPlus, o jogo terá narração de Chico Pedrotti, comentários de Rudy Landucci e reportagens de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão. O público poderá acompanhar a partida de uma maneira diferente do que vai ao ar na televisão!

Guarani recebe o Palmeiras neste domingo (2), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. As equipes vão medir forças no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O público acompanha a partida pelo R7.com e PlayPlus, a partir das 17h30, com o pré-jogo do Desimpedidos. Além disso, a partida será transmitida na tela da RECORD, às 18h. Confira como chegam as equipes para o duelo