PlayPlus exibe partida entre Lagarto e Guarany pelo Campeonato Sergipano neste sábado (18)

Lagarto e Guarany se enfrentam pelo Campeonato Sergipano, neste sábado (18), a partir das 16h Reprodução/Instagram

É emoção que não acaba! Lagarto e Guarany se enfrentam neste sábado (18), pelo Campeonato Sergipano, no Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção. O público também pode acompanhar o jogão entre as equipes na tela da TV Atalaia, a partir das 16h, e pelo PlayPlus.

O Lagarto entra em campo na busca pelo título inédito do estadual. Em 2024, o Verdão parou na semifinal, quando foi superado pelo Sergipe nos pênaltis. A melhor campanha da equipe foi em 2021, quando ficaram com o vice-campeonato.

Pelo lado do Guarany de Porto da Folha, o clube conquistou o título da Série A2 do Campeonato Sergipano em 2024 e conquistou o acesso para a elite do futebol estadual. O time não disputava a primeira divisão da competição desde 2019, quando foi rebaixado.

Acompanhe a partida pelo PlayPlus ou na tela da TV Atalaia, neste sábado (18), a partir das 16h.