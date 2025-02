R7.com e PlayPlus transmitem Internacional x México nesta quinta (16), a partir das 21h Colorado espera receber mais de 40 mil pessoas para o amistoso contra a seleção mexicana; confira mais detalhes Tudo de Record|Do R7 16/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Internacional abre a temporada em amistoso com seleção do México Reprodução/Instagram

Duelo de gigantes! No Estádio José Pinheiro Borda, conhecido com Beira Rio, o Internacional enfrenta a seleção do México em um amistoso de pré-temporada, e o público assiste à partida a partir das 21h, no R7.com, PlayPlus e na RECORD Guaíba.

O jogo contra uma seleção não será o primeiro na história do Colorado. No total, o time do Rio Grande do Sul já enfrentou nações em outras 45 oportunidades ao longo dos seus 115 anos.

Para abrir a temporada com força total, o Internacional divulgou que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos e o amistoso promete ser com o estádio lotado.

Pelo lado da seleção mexicana, somente jogadores que atuam no México vão disputar o amistoso. Além do Internacional, eles vão jogar contra o River Plate, em Buenos Aires, na Argentina, já pensando na preparação para a Copa do Mundo em 2026.

Fique ligado amistoso entre Internacional x seleção do México. O jogo entre a acontece nesta quarta (16), a partir das 21h, na tela do R7.com.