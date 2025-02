Rafa Brites brinca com viagem de férias: ‘Entendi quem vem fazer intercâmbio na Austrália e nunca mais volta’ Novos apresentadores do Power Couple Brasil retornam ao país após um período de férias e muita diversão Tudo de Record|R7 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 09h24 ) twitter

Rafa Brites e Felipe Andreoli passeiam pelas ruas de Melbourne, na Austrália Reprodução/Instagram

Os novos apresentadores do Power Couple Brasil, Rafa Brites e Felipe Andreoli, compartilharam com os fãs nas redes sociais momentos de pura diversão na Austrália, com um roteiro recheado de atividades especiais e chamaram a atenção pelo carinho e cumplicidade.

Em sua última noite no país, Rafa abriu um pequeno álbum com alguns cliques e vídeos do passeio. Na legenda, ela até brincou: “Entendi aquele pessoal que vem fazer intercâmbio na Austrália e nunca mais volta”.

A galera entrou na onda da brincadeira, tanto que uma internauta até confessou: “Vim estudar 6 meses de inglês, em setembro faz 6 anos!”

Entre as atividades feitas, o casal assistiu em clima de romance ao show do cantor indie Leon Bridges. Uma seguidora disse que passou a se interessar pelo artista por meio da dupla. “Conheci ele por vocês. Que som bom!”, declarou.

“Adoro acompanhar vocês!”, enalteceu uma internauta. Depois do concerto, os dois deram uma volta pela cidade de Melbourne e angariaram uma enxurrada de elogios nos comentários. Uma fã escreveu: “Lindos e sabem viver”.

“Fechamento com chave de ouro. Lindas fotos.”, aclamou uma seguidora de Rafa.

Confira o post:

