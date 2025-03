Rafa Brites compartilha momento de paz com Andreoli e recebe elogios dos fãs Apresentadora do Power Couple também agitou os internautas com a música escolhida como trilha sonora para as fotos com o marido Tudo de Record|RECORD 07/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Brites e Andreoli deixam seguidores de 'coração quente' com momento de fofura nas redes sociais Reprodução/Instagram

Nada melhor do que curtir um feriado com o mozão e a família! Rafa Brites compartilhou uma sessão de fotos de tirar o fôlego com o marido, Felipe Andreoli, mostrando um momento de muita fofura entre os dois, enquanto assistiam o pôr do sol.

Nos comentários da publicação, os fãs não pouparam elogios ao chamego dos apresentadores do Power Couple. “Vocês são lindos”, escreveu uma internauta.

Outros seguidores destacaram a escolha musical da Rafa, Meus Sentimentos, canção do Harmonia do Samba, para acompanhar as fotos com Andreoli. “Que música nostálgica”, comentou uma fã. “Nunca erra na trilha sonora”, colocou outra seguidora.

Confira a postagem:

A nova temporada do Power Couple Brasil, com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, estreia em breve na tela da RECORD.