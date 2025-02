Rafa Brites emociona fãs ao postar vídeo tocando saxofone Apresentadora do Power Couple Brasil 7 mostrou que sempre é tempo de realizar sonhos; confira! Tudo de Record|Do R7 11/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Brites compartilha seu novo talento com os seguidores Reprodução/Instagram

A nova apresentadora do Power Couple Brasil 7, Rafa Brites, surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo tocando saxofone. O talento musical inusitado e até então desconhecido pelo público foi bastante elogiado nas redes sociais.

Na legenda, Rafa fez um desabafo sobre o quanto o sax está sendo positivo para a sua vida: “Primeira vez que tenho coragem de postar um vídeo... Foto é mais seguro [risos]. Resolvi me apaixonar pelo tipo difícil… Consigo uma hora da semana para fazer essa aula, o certo seria estudar o resto da semana… Mas infelizmente ainda não tenho essa disciplina e com as viagens fica ainda mais difícil. Consegui expressar para o meu professor que aquele momento não será de cobrança e, sim, de alegria, pois é um momento meu”.

Ela ainda compartilhou com os fãs que já fez progressos. “Estou evoluindo lentamente, mas estou evoluindo. Nunca tinha postado vídeo porque tenho vergonha do que não sei fazer direito. Sempre fui a aluna que tirava 9 e achava ruim. O sax está sendo uma cura para a minha ansiedade de performance e uma lição de humildade. Hoje, resolvi compartilhar aqui porque talvez você tenha um sonho de começar algo e a casca da idade adulta te impede dessa exposição. Summertime (George Gershwin)”, concluiu Rafa.

A atriz Tainá Muller fez questão de aplaudir a amiga: “Arrasando!”.

Uma seguidora elogiou: “Que maravilhosa! Arrasou! Sempre quis aprender violino… Parabéns”. Enquanto outra aproveitou para incentivar: “Vai firme e em frente ninguém nasce sabendo sempre estamos aprendendo algo”.

“Que demais! Obrigada, eu até me emocionei. Parabéns, Rafa”, escreveu uma fã.

“Está mandando bem, é difícil tocar esse instrumento”, observou outra.

Assista ao vídeo:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 com Rafa Brites e Felipe Andreoli estreia em abril, na tela da RECORD.