Rafa Brites empolga seguidores com fotos em jogo de tênis: 'Se cuide, João Fonseca' Apresentadora da RECORD chamou a atenção dos internautas com carrossel de fotos em que mostrava suas habilidades com a raquete Tudo de Record|RECORD 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 )

Rafa Brites mostra atleticidade no tênis e impressiona seguidores Reprodução/Instagram

Apresentadora do Power Couple Brasil 7, palestrante, mãe e escritora do best-seller Síndrome da Impostora: por que nunca nos achamos boas o suficiente?, Rafa Brites também esbanja talento com a raquete nas mãos! Em seu perfil de uma rede social, ela compartilhou algumas fotos aproveitando o ‘hype’ de um torneio acontecendo no Brasil para brincar com os seguidores.

Na publicação, ela mostrou que está mais do que preparada para dar trabalho dentro de quadra e escreveu: “São Paulo Open”, fazendo uma referência ao ATP (Associação de Tenistas Profissionais) 500 Rio Open, que iniciou no dia 15 de fevereiro e encerra no domingo (23).

Os fãs de Rafa não deixaram a oportunidade passar e interagiram nos comentários: “Se cuide, João Fonseca”, brincou uma internauta, que citou o tenista brasileiro mais bem colocado no ranking. “Tenho vontade de desafiar você para um jogo”, comentou uma seguidora.

O maridão, Felipe Andreoli, que estará ao lado de Rafa no Power Couple, também brincou sobre as habilidades da esposa: “Chora Iga”, comentou o apresentador, se referindo a jogadora número 2 do ranking WTA (Associação de Tênis Feminino).

Confira a postagem:

