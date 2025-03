Rafa Brites mostra detalhes do look escolhido para usar em show de Gilberto Gil Apresentadora da RECORD arrancou elogios de fãs e famosos com vestido e acessórios; confira! Tudo de Record|Do R7 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Brites é elogiada por look Reprodução/Instagram

Inspiração? Temos! A nova apresentadora da RECORD, Rafa Brites, compartilhou com o público detalhes do look escolhido para curtir a turnê Tempo Rei, do cantor Gilberto Gil, na cidade de Salvador (BA). Acompanhada do marido, Felipe Andreoli, ela brilhou com o vestido drapeado de uma manga só.

Para arrematar, acessórios dourados complementaram a produção e encantaram não só os fãs, mas também famosos. A cantora Simony e a apresentadora Didi Wagner deixaram emojis carinhosos, enquanto Tici Pinheiro elogiou: “Linda”.

Uma fã também não deixou passar a elegância de Andreoli: “Arrasaram no look”. Enquanto outro afirmou: “Super lindos”.

Veja a publicação:

Fique ligado! Rafa Brites e Felipe Andreolli estreiam em breve na tela da RECORD.