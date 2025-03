RECORD agradece Celso Freitas pelos anos de excelência e dedicação à emissora Jornalista fez parte do lançamento do Domingo Espetacular e esteve à frente do Jornal da Record desde 2006 Tudo de Record|Do R7 11/03/2025 - 17h30 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celso Freitas se despede da RECORD após 21 anos na emissora Edu Moraes/RECORD

A RECORD vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público.

Celso Freitas chegou à RECORD em 2004 para o lançamento do Domingo Espetacular. Em 2006, passou a ser âncora do Jornal da Record. Durante os 21 anos da emissora (especialmente os últimos 19 no JR) ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas.

Também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o Repórter Record e as Retrospectivas. Na RECORD NEWS, comandou o Entrevista Record News – Bastidores da Notícia por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo, emprestou seu talento no JR 15 Minutos.

Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da RECORD. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso.