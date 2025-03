RECORD amplia cobertura digital para todo o Brasil no R7.com, PlayPlus e ACLR Emissora conta com jornalistas e produtores de conteúdo presentes em todas as regiões do país, gerando conteúdo exclusivo multiplataforma Tudo de Record|Do R7 18/03/2025 - 10h49 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h49 ) twitter

Jornalistas, apresentadores e artistas geram conteúdos exclusivos da emissora para todo o Brasil Edu Moraes/RECORD

Em um passo significativo para fortalecer sua presença no ambiente digital, a RECORD amplia sua cobertura por todo o Brasil. A emissora, reconhecida por sua qualidade jornalística, agora conta também, no digital, com conteúdo exclusivo criado diretamente de cada região do país.

O material está presente no PlayPlus, o serviço de streaming da emissora; no ACLR, a sua rede de canais no YouTube e, mais recentemente, com o projeto R7 Cidades, no R7.com. Nesta última iniciativa, editorias com conteúdo criado diretamente do Amazonas, Bahia, Goiás, litoral e vale paulistano, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, interior do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul se uniram às frentes com noticiário do Ceará, Espírito Santo, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, já existentes no portal.

As páginas trazem vídeos e notícias das emissoras RECORD espalhadas pelo país, além de conteúdos de parceiros e colunistas que produzem dessas localidades.

No PlayPlus, a programação ao vivo de 21 sinais da RECORD, sendo 15 de emissoras próprias e 6 de afiliadas do grupo. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Guaíba, Bahia, Brasília, Goiás, Belém, Manaus, Santos e Vale, Cabrália, Bauru, Rio Preto, Ribeirão Preto e Campos dos Goytacazes, além da TV Guararapes (Pernambuco), NDTV (Santa Catarina), TV Vitória (Espírito Santo), Th+ (Campinas e região), TV Cidade (Fortaleza) e RicTV (Paraná). Os conteúdos dessas emissoras locais também estão disponíveis no catálogo de vídeos on demand.

‌



No ACLR, a network do YouTube, a RECORD traz para o digital produtos da RicTV, RicTV Maringá, Ric Mais, RicTV Londrina, RicTV Oeste, TV Mar, TV Tropical, TV Pajuçara, TV Cabrália, NDTV, TV Paranaíba, Rede Vitória, JTVV, TV Pajuçara, ND Mais, TV Cidade MA, GC Mais (TV Cidade – Fortaleza), TV Guararapes, TV Correio, TV Equinócio e TV Atalaia, e das emissoras próprias em: Minas Gerais, Goiás, Brasília, Interior do Rio de Janeiro, Interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Litoral paulista e Vale, Rio de Janeiro, Rio Preto, Bahia, Manaus, Belém. Tudo além, é claro, além dos canais da programação nacional e de São Paulo.

Com essa integração, a RECORD expande sua capacidade de informar, entreter e engajar, alcançando os mais diversos pontos do Brasil. “A iniciativa visa proporcionar aos espectadores um acesso mais amplo e diversificado às notícias e conteúdos relevantes, refletindo o compromisso da emissora em se adaptar às novas demandas do público na era digital”, afirma Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da RECORD.

‌



A RECORD reafirma seu compromisso em oferecer informações de qualidade e em tempo real. Essa ampliação não só fortalece a marca, mas também enriquece a experiência do usuário, que agora poderá desfrutar de uma variedade ainda maior de formatos e plataformas.

SOBRE O R7.COM

‌



Criado em 27 de setembro de 2009, o R7.com é o portal de notícias da RECORD e está entre os maiores do país em seu segmento. É líder em mídias sociais, ultrapassando a marca de 15 milhões de seguidores em sua página oficial no Facebook; 6.6 milhões no Instagram; e 5.5 milhões no Twitter. O portal R7 é referência em jornalismo e pioneiro em conteúdo freemium e transmídia.

SOBRE O ACLR

ACLR é a network da Record, hoje com mais de 190 canais no Youtube, somando mais de 43 bilhões de visualizações. Hoje dentro da network temos os canais dos programas da emissora, talentos da casa, emissoras próprias e afiliadas além de parceiros criadores de conteúdo proprietário e autoral. O ACLR tem como finalidade prestar assessoria, amplificar e consolidar os canais nas mais diversas plataformas de comunicação, gerar valor e conectá-los com o público.

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e pelo site: www.playplus.com