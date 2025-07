RECORD anuncia Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro como âncoras do Fala Brasil Jornal da Record ganha uma nova dupla de apresentadores, agora com Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro Tudo de Record|Do R7 01/07/2025 - 20h28 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h30 ) twitter

Fala Brasil será ancorado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro Reprodução/Instagram

A RECORD informa que, a partir da próxima segunda-feira (7), o Fala Brasil será ancorado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, que deixa Brasília, onde se notabilizou na cobertura política, para assumir o comando do telejornal.

O Jornal da Record ganha uma nova dupla de apresentadores, agora com Mariana Godoy que, depois de quatro anos no Fala Brasil, mais uma vez se junta a Eduardo Ribeiro, com quem dividiu a bancada desde 2022, até o jornalista ser anunciado, na semana passada, como titular do Jornal da Record.

Christina Lemos permanecerá no telejornal, ancorando as notícias da editoria de política, área em que acumula uma experiência de mais de 30 anos, grande parte desse período atuando em Brasília.

A apresentadora também passará a comandar edição da meia-noite do JR, que será reformulada em breve.