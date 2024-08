RECORD é finalista do Prêmio Anamatra de Direitos Humanos com três reportagens especiais Trabalhos de Roberto Cabrini; Mariana da Cunha Soares e Romeu Piccoli; e Giselle Barbieri foram escolhidos como os melhores, dentre 54 inscritos na categoria Televisão Tudo de Record|Do R7 29/08/2024 - 18h05 (Atualizado em 29/08/2024 - 18h05 ) ‌



A reportagem do apresentador do Câmera Record chegou a ganhar reconhecimento internacional Divulgação/RECORD

O Prêmio Anamatra de Direitos Humanos anunciou os finalistas da edição deste ano e a RECORD é a única emissora a se classificar na categoria “Imprensa - Televisão”, com três reportagens produzidas pelo canal.

Com o tema Direitos Humanos no Mundo do Trabalho, a iniciativa escolheu, dentre um total de 54 matérias inscritas em TV, Vini Jr.: Racismo no futebol, produzida por Roberto Cabrini; Filhos do Açaí, de Mariana da Cunha Soares e Romeu Piccoli; e Escravas de família, de Giselle Barbieri.

O Prêmio Anamatra inclui também as categorias “Cidadã”, “Imprensa” (com jornal, revista ou internet; rádio, TV e fotografia) e “Gênero, Raça e Diversidade”, e recebeu 161 inscrições.

Considerada um dos mais importantes do país, a premiação foi criada pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), segundo a instituição, para “valorizar ações concretas de promoção e defesa dos direitos humanos nas relações de trabalho, atinentes à educação para o pleno exercício dos direitos sociais; ao combate a todas as formas de discriminação no mercado de trabalho; à inclusão de deficientes; ao combate ao trabalho infantil, escravo e degradante; à defesa do meio ambiente do trabalho e à defesa e promoção do trabalho decente”.

‌



Os vencedores da 11ª edição do Prêmio serão divulgados no portal da Anamatra, até o dia 17 de setembro. A cerimônia de premiação ocorrerá em 04 de dezembro, em Brasília (DF).

Saiba mais sobre as reportagens finalistas, todas disponíveis no PlayPlus.

Vini Jr.: Racismo no futebol

‌



Alvo constante de ofensas ao longo de sua carreira, o jogador do Real Madrid foi vítima do racismo durante uma partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, em 2023. O episódio ganhou proporção internacional, não só pela importância do jogador, mas pela dimensão do seu time, e colocou o futebol espanhol no centro de uma discussão sobre o racismo no esporte. Roberto Cabrini viajou para o país para acompanhar de perto a repercussão do caso. Para compreender as raízes do racismo no futebol espanhol, o jornalista acompanhou uma partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano, no estádio Santiago Bernabéu, conversou com torcedores, jornalistas e com o polêmico presidente da Liga, Javier Tebas. Cabrini também foi recebido pelo brasileiro Marcos Sena, ex-jogador da seleção espanhola, que revela, nesta entrevista exclusiva, os tentáculos do racismo na Espanha.

Filhos do Açaí

‌



Um olhar sensível para o drama de crianças e adolescentes que se dedicam a uma das atividades consideradas mais perigosas no Brasil: a colheita do açaí. A produção mostra que, por trás do fruto da região amazônica, consumido em todo o país, inclusive no exterior, há uma realidade difícil e pouco conhecida, que inclui a exploração de mão de obra infantil.

Escravas de Família

A reportagem mostra a história de quatro mulheres que passaram décadas presas a correntes invisíveis, todas criadas como se fossem “da família”. Luzia, Leda, Madalena e Gildete estão reconstruindo a vida, após se libertarem das amarras da escravidão.

A maioria foi tirada de casa na infância e entregue a famílias, em troca de comida, acolhimento e com a promessa de uma vida melhor, mas foram enganadas. Durante décadas, elas enfrentaram jornadas exaustivas de trabalho, sem direito a salário, férias e impedidas do convívio social. O programa entrevistou também os mais preparados especialistas e estudiosos em trabalho escravo doméstico contemporâneo.