RECORD e OffGrid anunciam parceria para ampliar programação no novo RecordPlus Streaming estreia nesta semana os canais FAST Manual do Mundo, Desimpedidos, Acelerados e o Canal do Artesanato Tudo de Record|Do R7 02/09/2025 - 14h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Plataforma de streaming estreia quatro canais FAST nesta semana

Após apresentar mudanças e uma nova fase para sua plataforma de streaming, a RECORD anuncia uma nova parceria com um provedor de canais externos.

No acordo com a OffGrid, principal programadora e distribuidora de conteúdos para plataformas de TV Conectada no Brasil, o RecordPlus passa a contar com quatro novos canais gratuitos em sua programação.

A parceria vai ao encontro do novo momento da plataforma, que mudou seu nome como reflexo de uma estratégia alinhada com o compromisso de fortalecer a presença da marca RECORD em todas as plataformas: “É a tradução, com mais clareza, daquilo que a plataforma já é: o streaming oficial da RECORD, que dá acesso direto a conteúdos ao vivo e on demand, a qualquer hora e lugar, através das mais diversas telas. Quem escolhe a RECORD, agora também escolhe o RecordPlus”, explica Dado Lancellotti, Diretor Executivo Multiplataforma da emissora.

A partir desta quinta (4), o público poderá acompanhar pelo RecordPlus a programação completa de canais de grande sucesso, como Manual do Mundo, Desimpedidos, Acelerados e Canal do Artesanato, que atualmente já chegam a mais de 44 milhões de lares no país.

‌



O portfólio será expandido nas próximas semanas à medida que a OffGrid trouxer novos canais para o ecossistema FAST, investindo ainda mais na variedade de conteúdos para a plataforma que já conta hoje com o sinal ao vivo da Record; programações locais das principais cidades — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Salvador, Vitória, entre outras —; RECORD NEWS; Rádio Sociedade; além de novelas, jornalismo, entretenimento, realities, e uma biblioteca com mais de 1.500 títulos, incluindo os jogos de futebol do Paulistão, Brasileirão e Campeonatos Regionais nacionais.

“É um grande privilégio fechar uma parceria com um grupo de mídia como a RECORD – especialmente neste momento de transformação, consolidando nossa estratégia de estar sempre próximos dos grandes movimentos do mercado. Estar presente nesse ambiente, com mais de 15 milhões de apps já instalados, aumenta de forma significativa o alcance de nossos canais e ratifica a força dos nossos conteúdos, a qualidade do portfólio de canais que estamos construindo e a oferta da plataforma em ampliar as opções de atrações para público”, comemora Milton Neto, CEO e cofundador da OffGrid.

‌



Com os novos canais, o streaming abre uma nova frente de programação, democratizando conteúdos de qualidade para mais lares brasileiros e atingindo um público ainda mais abrangente, além de lançar um novo modelo de negócio e formatos de publicidade.

“A ampliação do catálogo com estes produtos em conjunto com a OffGrid nos oferece novas opções de gestão de inventário de qualidade, além de potencializar a experiência do usuário na plataforma e consequentemente o incremento de time spending no RecordPlus”, complementa Lancellotti.

‌



Novos canais OffGrid no RecordPlus

Manual do Mundo - Canal de educação e entretenimento, focado em ciência e curiosidades. Com mais de 18 milhões de inscritos no YouTube, o Manual do Mundo é um sucesso no Brasil. A OffGrid viu a oportunidade de expandi-lo e criar um canal FAST, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português.

Desimpedidos - Onde o futebol se encontra com o entretenimento, criando um campo de jogo totalmente novo. Os apresentadores trazem um clima descontraído, atraindo tanto os fãs fanáticos por futebol quanto aqueles que apreciam a mistura de esporte e entretenimento.

Acelerados - O maior canal de cultura automotiva do Brasil. Focado em carros, velocidade e supercarros, apresentado pelos lendários pilotos profissionais Rubens Barrichello e Gerson Campos. Com 1,9 milhão de inscritos nas redes sociais e um total de 500 milhões de visualizações, o Acelerados celebra a paixão pela cultura automotiva.

Canal do Artesanato - Uma celebração da criatividade e do artesanato, destacando grandes artesãos de todo o mundo. Em parceria com a Casa do Artesanato, o maior mercado online e físico de artesanato do Brasil, o Canal do Artesanato leva os espectadores ao mundo encantador do artesanato. Com uma gama diversificada de formas de arte e conteúdo instrutivo, o Canal do Artesanato oferece uma experiência de visualização rica e envolvente.