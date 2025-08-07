RECORD ENTRETENIMENTO transmite jogos da nova temporada do Campeonato Egípcio a partir desta sexta-feira (8) Com narração de Ennio Ricanelo e comentários de Renato Tortorelli, as partidas serão exibidas no canal do Link Sport Club Podcast no YouTube Tudo de Record|Do R7 07/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h13 ) twitter

Com narração de Ennio Ricanelo e comentários de Renato Tortorelli, RECORD ENTRETENIMENTO transmite o Campeonato Egípcio a partir desta sexta (8)

Novidade internacional na RECORD ENTRETENIMENTO! A partir desta sexta-feira (8), a empresa do Grupo Record transmitirá, ao vivo e com imagens, partidas da temporada 2025/2026 do Campeonato Egípcio de futebol no canal Link Sport Club Podcast , no YouTube.

E amanhã já tem rodada dupla: Wadi Degla x Pyramids, ao meio-dia, e Ceramica Cleopatra x Zamalek, às 15h – com narração de Ennio Ricanelo e comentários de Renato Tortorelli.

Sobre o torneio

Com início nesta sexta-feira (8), a nova temporada do Campeonato Egípcio vai até maio de 2026, sendo dividida em duas fases e terá, ao todo, 322 partidas disputadas.

Na primeira etapa, serão disputados 210 jogos com 21 times se enfrentando entre si. Na segunda fase, haverá dois grupos: um composto de sete equipes que de fato disputarão o título do campeonato; no outro, as 14 restantes lutarão para evitar o rebaixamento.