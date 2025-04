RECORD ENTRETENIMENTO vai exibir Kings & Queens League e o Campeonato Egípcio Neste sábado (12) serão dois jogos da Queens League e um do Campeonato Egípcio; no domingo (13) serão mais três partidas da Kings League Tudo de Record|Do R7 11/04/2025 - 18h42 (Atualizado em 11/04/2025 - 18h42 ) twitter

Com narração de Ennio Ricanelo e comentários de Giovanna de Biase, a RECORD ENTRETENIMENTO vai exibir duas partidas da Queens League neste sábado (12), a partir das 10h Divulgação/RECORD

Golaço da RECORD ENTRETENIMENTO! A empresa do Grupo RECORD assinou contrato para transmitir, com imagens, jogos da Kings League, Queens League e do Campeonato Egípcio, sempre no canal do Link Sport Club Podcast , no YouTube. E já neste final de semana a bola vai rolar!

Com narração de Ennio Ricanelo e comentários de Giovanna de Biase, a RECORD ENTRETENIMENTO vai exibir duas partidas da Queens League neste sábado (12), a partir das 10h: Las Troncas x El Barrio e Saiyans FC x Rayo de Barcelona.

Também no sábado (12), às 13h30, o Al Ahly — adversário do Palmeiras no Super Mundial deste ano — enfrenta o Pyramids com transmissão da RECORD ENTRETENIMENTO. O duelo terá narração de Ennio Ricanelo e comentários de Renato Tortorelli e Rodrigo Cartaginezzie.

No domingo, (13), a partir das 10h, é a vez da Kings League na RECORD ENTRETENIMENTO. Ennio Ricanelo será o narrador e Giovanna de Biase a comentarista das três partidas: Xbuyer x El Barrio; Saiyans x 1K FC e Rayo de Barcelona X Ultimate Móstoles.

Sobre a Kings e Queens Leagues

Englobando esporte e entretenimento, a Kings League — que é o campeonato masculino — e a Queens League — a competição feminina — são ligas de futebol de sete criadas na Espanha e idealizadas por Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona.

Os duelos contam com participações de influenciadores, famosos e ex-atletas, e com regras criativas e diferentes do futebol convencional como, por exemplo, as cartas secretas de cada time e o início do jogo, quando atletas das duas equipes correm ao mesmo tempo até a bola no meio de campo.

Sobre o Campeonato Egípcio

Adversário do Palmeiras no Super Mundial, o Al Ahly, segundo colocado do Campeonato Egípcio, ganhou 11 jogos, empatou seis e perdeu apenas um, totalizando 36 pontos ganhos.

Na ponta da tabela do torneio nacional, o Pyramids soma 43 pontos em 18 jogos, com 13 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.