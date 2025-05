RECORD exibe filme inédito ‘Rogue’, neste sábado (10), às 23h Trama acompanha a líder de um grupo de mercenários encarregado de resgatar a filha de um governador e suas amigas Tudo de Record|Do R7 07/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h01 ) twitter

A RECORD exibe neste sábado (10), às 23h, na Super Tela, o filme inédito Rogue.

A RECORD exibe neste sábado (10), às 23h, na Super Tela, o filme inédito Rogue. A trama acompanha Samantha O’Hare (Megan Fox), líder de um grupo de mercenários encarregado de resgatar a filha de um governador e suas amigas, sequestradas por um criminoso na África Oriental. Após a missão, a equipe precisa fugir por uma selva perigosa, enfrentando tanto soldados inimigos quanto uma leoa enfurecida que protege seus filhotes.

O elenco também inclui Philip Winchester, Greg Kriek, Jessica Sutton e Lee-Anne Liebenberg.

Curiosidades : Durante as gravações, Megan Fox enfrentou alguns desafios. Ela sofreu com dores de barriga e enjoos intensos dias antes de viajar para a África, e os sintomas continuaram mesmo após sua chegada ao set. A atriz revelou ainda que quase recusou o papel por não se sentir adequada para interpretar uma ex-militar. No entanto, ao conhecer as locações africanas, decidiu aceitar o desafio e se entregou ao papel.

SUPER TELA

Sábado, 10/05-23h

“Rogue” - Inédito

HD com audiodescrição

Título Original: Rogue

Elenco: Megan Fox, Philip Winchester, Jessica Sutton, Brandon Auret, Adam Deacon e Greg Kriek.

Gênero: Ação

Distribuidora: Lionsgate

Sinopse: Rogue segue a história de Samantha O’Hare, a determinada líder de um grupo de mercenários multinacionais, que são contratados para resgatar Alisa Wilson, filha de um poderoso governador, e suas duas amigas, capturadas pelo senhor do crime da África Oriental, Zalmamm. No entanto, um erro quase fatal faz com que eles precisem lutar pela própria vida.