RECORD exibe jogos decisivos nos estaduais pelo Brasil neste sábado (8) Você poderá conferir final, semifinal, clássico, líder contra vice-líder, estreia e muito mais! Confira: Tudo de Record|Do R7 07/03/2025 - 16h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h37 )

A bola vai rolar em jogos decisivos de estaduais pelo Brasil e também pela primeira rodada do torneio Amapaense, e, claro, a RECORD vai exibir todas as emoções, regionalmente, neste sábado (8). Ao todo, serão oito duelos com expectativa de muitos gols.

Campeonato Paranaense

Vale a classificação à semifinal! A RICTV RECORD vai exibir, a partir das 16h, a partida entre Athletico-PR e Azuriz, duelo de volta das quartas de final do torneio. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0.

Campeonato Alagoano

ASA e CRB fazem o primeiro jogo da final do torneio estadual e a TV Pajuçara vai mostrar todos os lances desse jogaço, a partir das 16h. Na fase anterior, o ASA eliminou o CSA, nos pênaltis, e o CRB despachou o Penedense, vencendo as duas partidas.

Campeonato Acreano

Duelo que vale a liderança! A TV Gazeta, afiliada da RECORD no Acre, transmitirá, a partir das 15h (horário local), a partida entre ADESG (vice-líder) e Vasco-AC (líder), que se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato. Dois pontos separam os times na tabela e ambos não sabem o que é perder no torneio até aqui.

Campeonato Brasiliense

O Capital, na ponta da tabela e matematicamente já garantido no mata-mata, visita o Gama, que é o primeiro time na zona de classificação à próxima fase e precisa do resultado positivo para avançar. É a última rodada da etapa de pontos corridos e, a partir das 16h, a RECORD BRASÍLIA, o R7 e o PlayPlus vão mostrar todos os lances da partida.

Campeonato Potiguar

Pela semifinal do torneio estadual, a TV Tropical transmitirá, às 16h, o jogo entre Laguna e ABC (líder da primeira fase e que ainda não perdeu na competição). É o duelo de ida e os clubes buscam a vitória para chegar em vantagem na partida de volta e continuar na disputa pelo título.

Campeonato Sergipano

Mais uma decisão! A partir das 16h, a TV Atalaia e o R7 vão mostrar, ao vivo, a partida entre Falcon e Confiança, válida pelo jogo de ida das semifinais do torneio. O Confiança terminou a etapa de pontos corridos na liderança e se classificou diretamente à semifinal. Já o Falcon precisou eliminar o Lagarto (nos pênaltis) na segunda fase para avançar.

Campeonato Roraimense

Em situações opostas na tabela de classificação, o Monte Roraima (vice-líder) recebe o Atlético Roraima (penúltimo colocado) com transmissão da TV Imperial, às 16h (horário local). Na última vez que os times entraram em campo pelo torneio estadual, foram derrotados, sendo o Monte Roraima para o Baré, por 2 a 1, e o Atlético Roraima para o Rio Negro, por 2 a 0.

Campeonato Amapaense

E tem estreia! O jogo válido pela primeira rodada do campeonato amapaense entre Trem e Portuguesa será exibido, ao vivo, pela TV Equinócio, a partir das 16h. Os dois clubes vão em busca da vitória para começar o torneio “com o pé direito”, já visando realizar uma boa campanha e a próxima fase.

Partidas deste sábado (8):

- RICTV RECORD: Athletico x Azuriz - Campeonato Paranaense;

- TV PAJUÇARA: ASA x CRB – Campeonato Alagoano;

- TV GAZETA: ADESG x Vasco – Campeonato Acreano;

- RECORD BRASÍLIA: Gama x Capital - Campeonato Brasiliense;

- TV TROPICAL: Laguna x ABC - Campeonato Potiguar;

- TV ATALAIA: Falcon x Confiança – Campeonato Sergipano;

- TV IMPERIAL: Monte Roraima x Atletico Roraima - Campeonato Roraimense;

- TV EQUINÓCIO: Trem x Portuguesa – Campeonato Amapaense.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!