RECORD exibe partidas dos campeonatos Paranaense, Brasiliense, Potiguar e Sergipano Todos os duelos estaduais serão disputados neste sábado (18), às 16h Tudo de Record|R7 17/01/2025 - 18h52 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acompanhe o melhor da cobertura esportiva em 2025 na RECORD! Divulgação/RECORD

Neste sábado (18), a bola vai rolar nos estaduais pelo Brasil e, claro, a RECORD traz, regionalmente, todas as emoções de várias partidas, ao vivo, às 16h. O jogo entre Ceilândia e Real Brasília, válido pela primeira rodada do Candangão, será exibido pela RECORD Brasília e pelo PlayPlus, serviço de streaming da emissora.

O duelo entre Londrina e Maringá, que será disputado no Estádio do Café, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, será exibido, ao vivo, pela RICTV RECORD.

Pelo Campeonato Potiguar, a TV Tropical vai transmitir todas as emoções do duelo entre ABC e Santa Cruz de Natal, segundo e terceiro colocados, respectivamente, na tabela de classificação.

Enquanto o Lagarto estreou com vitória no Campeonato Sergipano, o Guarany perdeu na primeira rodada. Agora, os times se enfrentam e a TV Atalaia mostra todos os lances aos telespectadores.

‌



Partidas deste sábado (18), às 16h:

- RICTV RECORD: Londrina x Maringá - Campeonato Paranaense;

‌



- RECORD BRASÍLIA: Ceilândia x Real Brasília - Campeonato Brasiliense;

- TV TROPICAL: ABC x Santa Cruz de Natal - Campeonato Potiguar;

‌



- TV ATALAIA: Lagarto x Guarany – Campeonato Sergipano.

Acesse o Playplus, o serviço de streaming da RECORD com conteúdos exclusivos!