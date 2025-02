RECORD exibe partidas emocionantes dos estaduais pelo Brasil Neste sábado (15), a emissora vai transmitir, regionalmente, jogos de sete campeonatos pelo país Tudo de Record|Do R7 14/02/2025 - 15h57 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h57 ) twitter

Promessa de muita emoção e bola na rede neste sábado (15) em sete estaduais pelo Brasil, e a RECORD exibe ao vivo, e regionalmente, todos os jogos Divulgação/RECORD

Campeonato Paranaense

Em duelo válido pela última rodada da primeira fase do torneio estadual, o desesperado Paraná Clube, que ocupa a última colocação na tabela, recebe o já classificado Coritiba. O mandante precisa ganhar e depende da combinação de resultados para não ser rebaixado. A RICTV RECORD exibe todos os lances do clássico Paratiba, a partir das 16h.

Campeonato Alagoano

A TV Pajuçara traz aos telespectadores as emoções da partida entre CRB e Penedense, a partir das 16h. É o jogo de ida de uma das semifinais do torneio, em que o Penedense (invicto no estadual) garantiu a liderança da primeira fase e o CRB o quarto lugar.

Campeonato Acreano

Com três vitórias em três jogos, o Vasco-AC recebe o Humaitá, que está na briga para se afastar das últimas posições e entrar na zona de classificação. Válida pela terceira rodada, a partida terá transmissão da TV Gazeta, afiliada da RECORD no Acre, a partir das 15h (horário local).

Campeonato Brasiliense

O Paranoá (4º colocado) joga em casa com o Capital (5º colocado) com transmissão da RECORD BRASÍLIA, R7 e PlayPlus, a partir das 16h. Em caso de vitória dos mandantes, eles permanecem na zona de classificação, mas se os visitantes ganharem ultrapassam o adversário da rodada na tabela.

Campeonato Potiguar

A TV Tropical exibe ao vivo, a partir das 16h, a partida de ida das semifinais entre Santa Cruz e Potiguar, que terminaram a primeira fase na quarta e quinta colocação, respectivamente. O duelo será repleto de emoções, com os dois times querendo chegar no jogo de volta em vantagem.

Campeonato Sergipano

Faltando três rodadas para terminar a primeira etapa do torneio estadual, o Confiança segue na liderança da tabela e recebe o Barra, que está com a mesma pontuação do primeiro clube fora da zona de classificação ao mata-mata. Todas as emoções deste jogaço serão exibidas pela TV Atalaia e pelo R7, a partir das 16h.

Campeonato Roraimense

Depois de derrotas na rodada de estreia, Baré e Rio Negro se enfrentam em busca da primeira vitória na competição para espantar qualquer crise. Ou seja, vai ser um jogão com os dois times em busca dos três pontos, e a TV Imperial transmite a partida ao vivo, a partir das 16h (horário local).

Partidas deste sábado (15):

- RICTV RECORD: Paraná Clube x Coritiba - Campeonato Paranaense;

- TV PAJUÇARA: CRB x Penedense – Campeonato Alagoano;

- TV GAZETA: Vasco x Humaitá – Campeonato Acreano;

- RECORD BRASÍLIA: Paranoá x Capital - Campeonato Brasiliense;

- TV TROPICAL: Santa Cruz x Potiguar - Campeonato Potiguar;

- TV ATALAIA: Confiança x Barra – Campeonato Sergipano;

- TV IMPERIAL: Baré x Rio Negro - Campeonato Roraimense.