RECORD exibe, regionalmente, sete partidas de estaduais pelo Brasil neste sábado (22) Duelos serão dos campeonatos paranaense, alagoano, acreano, brasiliense, potiguar, sergipano e roraimense Tudo de Record|Do R7 21/02/2025 - 16h15 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h15 )

Com clássicos, jogos decisivos, semifinais e estreia, a RECORD exibe, regionalmente e ao vivo, sete partidas de estaduais pelo Brasil neste sábado (22) Divulgação/RECORD

Com clássicos, jogos decisivos, semifinais e estreia, a RECORD exibe, regionalmente e ao vivo, sete partidas de estaduais pelo Brasil neste sábado (22). A expectativa é alta para as redes balançarem nas partidas, com a promessa de muita emoção aos telespectadores.

Campeonato Paranaense

A RICTV RECORD vai mostrar todos os lances do jogo de ida das quartas de final entre Maringá e Coritiba, ao vivo. Os mandantes do duelo se classificaram na sexta colocação, com 16 pontos em 11 jogos, sendo cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Já o Coxa terminou a etapa inicial do torneio na terceira colocação, ao conquistar 20 pontos com seis vitórias, dois empates e três derrotas.

Campeonato Alagoano

O clássico entre CSA e ASA, válido pelo jogo de volta da semifinal do torneio, será exibido ao vivo pela TV Pajuçara. Na partida de ida, o ASA - que não sabe o que é perder no campeonato - venceu pela vantagem mínima, podendo empatar neste segundo jogo que seguirá à final do torneio. No primeiro confronto do mata-mata, o CSA conheceu sua segunda derrota na competição e precisa reverter a vantagem para continuar na busca pelo título.

Campeonato Acreano

A três rodadas do fim da primeira fase, Humaitá e Rio Branco se enfrentam com transmissão da TV Gazeta (afiliada da RECORD no Acre). Ambos os times conquistaram três pontos até então, e vão em busca da vitória para se aproximar do pelotão de cima, visando a classificação ao mata-mata.

Campeonato Brasiliense

O duelo entre Paranoá e Real Brasília será transmitido ao vivo pela RECORD BRASÍLIA, R7 e PlayPlus. Em situações opostas na tabela, os times se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase e vão em busca da vitória. O Paranoá luta para continuar na briga pela classificação, enquanto o Real Brasília só pensa em escapar do rebaixamento.

Campeonato Potiguar

Visando a classificação à semifinal, Laguna e Globo chegam à tela da TV Tropical para disputar a partida de volta da segunda etapa do torneio regional. No jogo de ida, os times empataram sem gols. O Laguna, que não perdeu no campeonato, terminou a primeira fase na terceira colocação. Já o Globo se classificou em sexto lugar.

Campeonato Sergipano

Com transmissão da TV Atalaia e do R7, Sergipe e Guarany duelam buscando avançar à segunda fase. A dois jogos do fim da etapa inicial do torneio, os dois times estão na zona de classificação e precisam da vitória para manter viva a possibilidade de levantar a taça da competição e não ficar pelo caminho.

Campeonato Roraimense

São Raimundo e Náutico entram em campo pelo torneio estadual e a TV Imperial mostra aos telespectadores todos os lances dessa partida. Enquanto o Náutico acumula um empate e uma derrota em dois jogos, o São Raimundo fará sua estreia neste final de semana, e quer iniciar a trajetória com o pé direito.

Partidas deste sábado (22):

- RICTV RECORD: Maringá x Coritiba - Campeonato Paranaense

- TV PAJUÇARA: CSA x ASA – Campeonato Alagoano

- TV GAZETA: Humaitá x Rio Branco – Campeonato Acreano

- RECORD BRASÍLIA: Paranoá x Real Brasília - Campeonato Brasiliense

- TV TROPICAL: Laguna x Globo - Campeonato Potiguar

- TV ATALAIA: Sergipe x Guarany – Campeonato Sergipano

- TV IMPERIAL: São Raimundo x Náutico - Campeonato Roraimense

