RECORD faz rebranding no PlayPlus que passa a ser RECORDPlus Serviço de streaming multiplataforma da emissora ganhará uma nova marca; entenda Tudo de Record|Do R7 30/04/2025 - 12h24 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h36 )

RECORD faz rebranding no PlayPlus que passa a ser RECORDPlus Reprodução/RECORD

Em um momento de maior sucesso em audiência e faturamento, o PlayPlus passará por um rebranding a partir do segundo semestre de 2025. O serviço de streaming multiplataforma da RECORD ganhará uma nova marca: RECORDPlus.

A mudança foi apresentada no Summit Record, que reuniu as lideranças da RECORD de todo país. Esta nova fase é marcada pelo recorde de números este ano. No Campeonato Paulista 2025, por exemplo, foram alcançados índices expressivos, com crescimento de oito vezes no número de usuários ativos, além de resultados publicitários com incremento de 2.500% no comparativo do quadrimestre em relação ao ano passado.

Durante a exibição de realities shows, como A Fazenda, as produções também atingem crescimento em audiência e assinaturas. Novelas e as publicações de jornalismo completam o quadro dos conteúdos mais procurados.

“Com a mudança de título, o RECORDPlus estará mais alinhado com a marca mãe, fortalecendo ainda mais a estratégia de posicionamento de um dos maiores grupos de comunicação do país”, conclui Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da RECORD.

Lançado em 2018, o serviço de streaming conta com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea, documentários, imagens históricas da emissora e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais.

Para smartphones, o PlayPlus/RECORDPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site.