RECORD fecha com mais duas marcas para o Paulistão Sicredi 2025 e atinge meta de cotas comerciais A BRF (Perdigão na Brasa) e a Superbet se juntam a Itaú, McDonalds, Laboratório Haleon e BYD como empresas parceiras nas transmissões do Campeonato; saiba mais Tudo de Record|R7 10/02/2025 - 19h03 (Atualizado em 10/02/2025 - 23h52 )

RECORD fecha com mais duas marcas e atinge meta de cotas comerciais para o Paulistão Sicredi 2025 Divulgação/RECORD

O Paulistão Sicredi 2025 faz sucesso na RECORD dentro e fora de campo! A emissora fechou acordo com duas novas marcas e atingiu a meta estipulada de cotas comerciais para o torneio estadual.

A empresa de alimentos BRF, com a Perdigão na Brasa, e a casa de apostas esportivas Superbet se juntam a Itaú, McDonalds, Laboratório Haleon (Eno e Sensodyne) e BYD como empresas parceiras da RECORD nas transmissões do Campeonato Paulista deste ano.

O sucesso comercial da emissora no Paulistão Sicredi 2025 se dá pelos grandes números de audiência obtidos, pelo excepcional time montado pela emissora para transmitir as partidas e também pela competitividade do torneio, que dispõe de grandes nomes, como os craques Neymar e Memphis Depay.

Vale destacar que a edição de 2024 do torneio, que foi exibida nacionalmente pela emissora, alcançou mais de 63 milhões de pessoas pelo Brasil.

Marcas parceiras para o Campeonato Brasileiro

Para as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2025, a RECORD chega a dez marcas como patrocinadoras, o que superou as metas comerciais que tinham sido estabelecidas pela emissora.

Natura, Grupo Heineken, Sportingbet, EstrelaBet, General Motors, Mercado Pago, Magalu e Burger King estão no time de parceiros.

A emissora também firmou acordo com a Ademicon e Philco, que adquiriram cotas de participação, e com Haleon, proprietária das marcas Eno e Centrum, para exibição nos pré-jogos da emissora.

Importante ressaltar que a RECORD permanece negociando com outras marcas para veiculação nos intervalos.

Sobre a exibição do Campeonato Paulista

Neste ano, a emissora vai transmitir, com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil, 16 jogos do Paulistão Sicredi, sendo 12 da primeira fase, um das quartas, um da semifinal e os dois da final.

Na próxima quarta-feira (12), a partir das 21h30, é a vez de Corinthians e Santos entrarem em campo na tela da RECORD, com narração de Cléber Machado, apresentação de Paloma Tocci e comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola.

