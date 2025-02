RECORD fecha parceria com ‘Desimpedidos’ para cobertura digital do futebol 2025 Com o comando de Zé Luiz e participação do time de esportes da emissora, elenco do ‘Desimpedidos’ participará da cobertura de jogos e do programa ‘Joga nas 11′ Tudo de Record|Do R7 10/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 15/01/2025 - 16h42 ) twitter

Zé Luiz segue à frente do ‘Joga nas 11’, com a companhia de Bira, Felipe Silva e outros convidados Edu Moraes/RECORD

A RECORD será parceira de conteúdo do grupo Desimpedidos para a cobertura e transmissão digital do futebol 2025, como os jogos do Paulistão e Campeonato Brasileiro, e o programa Joga nas 11, produto original criado em 2022 para o portal R7.com e redes sociais da emissora.

Nos dois últimos anos, Zé Luiz comandou os prés e pós-jogos do Paulistão nas plataformas digitais da RECORD. Agora, o apresentador ganha o reforço de Yara Fantoni, Rudy Landucci, Danilo Soto e Marília Galvão para conduzir as atrações.

Zé Luiz ainda segue à frente do Joga nas 11, com a companhia dos mesmos profissionais, além de Bira, Felipe Silva e outros convidados. O time de esportes da emissora também participará dos programas.

Os jogos exibidos nos dois campeonatos terão narração e comentários exclusivos no digital. Quem comanda a locução nesta temporada é Chico Pedrotti, com comentários de Rudy Landucci, além dos repórteres Danilo Soto e Marília Galvão, que prometem acompanhar as partidas de uma maneira diferente da que vai ao ar na televisão.

“Para o Desimpedidos, além de uma alegria muito grande, sabemos da responsabilidade em trabalharmos com a RECORD nesse momento histórico da emissora de investimento no futebol e no seu vasto calendário de transmissões. É um projeto que soma as fortalezas das empresas e beneficia o público, que terá mais uma opção de altíssima qualidade — e muita descontração — para acompanhar os jogos dos seus times de coração”, reforça Antonio Abibe, CEO da NWB.

A cobertura exclusiva e completa dos jogos do Paulistão e Campeonato Brasileiro para o digital acontece no portal R7.com e no PlayPlus, serviço de streaming da emissora.

“Com a transmissão exclusiva dos jogos e a cobertura do futebol no digital, mais uma vez permitimos que o público escolha como e por onde quer acompanhar seu conteúdo favorito. Essa iniciativa atinge outras audiências, além da própria TV, ampliando a capilaridade e o alcance do conteúdo que leva a marca RECORD. A emissora mais uma vez reforça a sua vocação multiplataforma e a valorizacão de seu conteúdo transmídia”, aponta Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da RECORD.

O lançamento dessa parceria será nesta segunda-feira (13), às 16h, no estúdio onde serão realizadas as edições semanais do Joga nas 11, na sede da NWB, e terá transmissão on-line no Instagram do R7.com e na página do Desimpedidos.

O primeiro jogo exibido na TV e no digital, nesta temporada de 2025, será entre Palmeiras e Portuguesa, nesta quarta-feira (15), às 21h35. O Joga nas 11 reestreia na sexta-feira (17), às 18h.

Sobre o R7.com

Criado em 27 de setembro de 2009, o R7.com é o portal de notícias da RECORD e está entre os maiores do país em seu segmento. É líder em mídias sociais, com 13 milhões de seguidores em sua página oficial no Facebook; 6.6 milhões no Instagram; e 5.1 milhões no Twitter X. O portal R7 é referência em jornalismo e pioneiro em conteúdo freemium e transmídia.

Sobre o PlayPlus

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissões ao vivo e simultâneas da emissora, e acesso à toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, ele está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de Smart TVs, e pelo site: www.playplus.com .

Sobre o futebol na RECORD

Com as transmissões esportivas do Paulistão Sicredi e do Brasileirão Betano de 2025, a equipe da RECORD está pronta trazer todas as emoções que só o futebol pode proporcionar. Cléber Machado e Lucas Pereira serão os narradores, e terão Dodô e Maurício Noriega comentado os lances e as táticas das equipes. Sálvio Spinola vai explicar as decisões da arbitragem. Na apresentação, estarão Paloma Tocci e Bruno Laurence, que vão trazer novidades das equipes e conversarão com os repórteres de campo. E por falar em repórteres, a emissora montou um timaço para a posição que fica à beira do campo: Alexandre Oliveira, Bruno Piccinato, Duda Gonçalves e Jean Brandão. Outra novidade será o Esporte Record, aos domingos, a partir das 23h, ao vivo, trazendo toda a repercussão da rodada dos torneios nacionais e recebendo convidados especiais para análises aprofundadas. Futebol na RECORD, sua paixão em campo!

Sobre a NWB

A NWB forma a maior rede digital do Brasil totalmente focada em esportes com canais originais: Desimpedidos, Acelerados, Camisa 21, André Hernan, Corrida na Veia e Paulo Vita Show. E criadores afiliados que reúnem milhões de seguidores. Atua também como agência de talentos para influenciadores esportivos e produtora de conteúdos multiplataforma e multiformatos customizados para fãs de esportes. Recentemente, ampliou o leque com time de futebol Desimpedidos Esporte Clube para competir em torneios de performance.

