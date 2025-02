RECORD Guaíba transmite duelo entre Inter x México, ao vivo, nesta quinta (16) O amistoso internacional acontece no Estádio Beira-Rio e faz parte da pré-temporada colorada. Público também pode acompanhar pelo PlayPlus e R7.com Tudo de Record|R7 16/01/2025 - 16h21 (Atualizado em 16/01/2025 - 16h21 ) twitter

Disputa Inter x México acontece no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre nesta quinta (16) Reprodução/Instagram

A bola não para de rolar na RECORD! O Internacional recebe a seleção mexicana, no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre (RS), para a disputa de um amistoso de pré-temporada nesta quinta-feira (16), a partir das 21h. A partida terá transmissão, ao vivo, da RECORD Guaíba para todo o estado do Rio Grande do Sul.

Os internautas de todas as regiões do Brasil também poderão assistir à partida por meio do R7.com e do PlayPlus.

Lucas Pereira, Iarley, Felipe Bueno, Daiane Dalle Tese e Bruno Laurence formam o time da emissora para trazer todas as emoções do jogo.

Em busca do entrosamento ideal, o técnico Roger Machado, do Internacional, poderá colocar em campo os recém-chegados ao plantel com os atletas remanescentes da temporada passada. A partida também vale para o torcedor colorado matar a saudade de ver o Inter em atividade.

Acompanhe a disputa entre Inter x México nesta quinta, a partir das 21h, na tela da RECORD Guaíba! Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus.