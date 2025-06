RECORD informa que o apresentador José Eduardo não integra mais o quadro da emissora na Bahia Desde 2014 no comando do Balanço Geral BA, o jornalista se notabilizou como um dos mais importantes Tudo de Record|R7 13/06/2025 - 14h58 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h58 ) twitter

Em 17 anos na emissora, primeiramente à frente do Se Liga Bocão e, depois, a partir de 2014, no comando do Balanço Geral BA, o jornalista se notabilizou como um dos mais importantes nomes da televisão na Bahia Reprodução/ RECORD

A RECORD informa que o apresentador José Eduardo, a partir desta sexta-feira (13), não integra mais o quadro de apresentadores da RECORD Bahia.

Em 17 anos na emissora, primeiramente à frente do Se Liga Bocão e, depois, a partir de 2014, no comando do Balanço Geral BA, o jornalista se notabilizou como um dos mais importantes nomes da televisão na Bahia ao conquistar o público da região com informação, denúncias e prestação de serviço. Uma relação de confiança que se traduziu em impressionantes números de audiência, que levaram a emissora à liderança isolada na Grande Salvador.

Com profundo respeito pelo trabalho desenvolvido nesta longa colaboração, agradecemos a José Eduardo pela dedicação e lhe desejamos muito sucesso.