RECORD lamenta a morte de Bob Floriano Apresentador comandou o Fala Brasil entre 1998 e 2000 Tudo de Record|Do R7 05/08/2025 - 15h23 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h23 )

É com profundo pesar que a RECORD recebeu a notícia do falecimento de Bob Floriano, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (4), aos 64 anos. O comunicador, que lutava contra a leucemia, deixou um legado marcante na televisão, no rádio e na publicidade brasileira.

Na emissora, Bob integrou a equipe de apresentadores do Fala Brasil entre 1998 e 2000. Na época, a atração era uma revista eletrônica que animava as manhãs da TV com muita descontração, além de trazer as principais notícias do dia.

A RECORD manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos de Bob Floriano, desejando conforto e força neste momento.