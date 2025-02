RECORD lamenta a morte de Maria Leonor de Barros Saad Emissora expressa as mais profundas condolências ao presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, bem como à toda família Saad Tudo de Record|RECORD 10/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h04 ) twitter

Maria Leonor de Barros Saad morre aos 76 anos Reprodução/Band TV

Com imenso pesar que a direção da RECORD recebeu a notícia do falecimento de Maria Leonor de Barros Saad, carinhosamente conhecida como Nonô.

Expressamos as mais profundas condolências e solidariedade ao presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, bem como à toda família Saad.

Nono deixa um legado inestimável à história da televisão brasileira pelo seu trabalho na preservação do acervo de 88 anos da Band, no rádio e na TV, assim como outras atividades no Grupo.

Neste momento, desejamos conforto no coração de cada membro da família e dos colaboradores do Grupo Bandeirantes.

Com os mais sinceros sentimentos.