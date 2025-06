RECORD marca presença no maior festival gastronômico do mundo: Taste São Paulo 2025 O Parque Villa-Lobos recebe o evento até o dia 29 de junho Tudo de Record|Do R7 17/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h53 ) twitter

RECORD marca presença no maior festival gastronômico do mundo: Taste São Paulo 2025 Antônio Chahestian/RECORD

Até o dia 29 de junho, o Parque Villa-Lobos recebe o Taste São Paulo Festival 2025, maior festival de gastronomia do mundo. Com 10 dias de programação, o evento apresenta pratos exclusivos de mais de 30 grandes restaurantes e bares da cidade, aulas gratuitas com chefs, música ao vivo, degustações, atrações culturais e ações de marcas — tudo voltado para quem gosta de boa comida e experiências únicas.

Neste ano, a RECORD participa como parceira oficial da edição, reforçando sua presença em eventos importantes da cidade e seu compromisso de estar cada vez mais próxima do público. A ação faz parte de uma estratégia que busca criar conexões reais, oferecer conteúdo relevante e fortalecer a relação da marca com quem valoriza cultura, entretenimento e experiências marcantes.

No espaço da emissora, o público poderá participar de uma experiência interativa inspirada no novo programa Game dos 100, apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brites. A proposta é convidar os visitantes a entrar no clima da atração por meio de uma dinâmica leve e divertida, aproximando o conteúdo da televisão do dia a dia das pessoas de forma criativa.

Além da presença no local, a RECORD fará uma cobertura multiplataforma, levando os destaques do evento para diferentes canais e formatos. Com isso, amplia sua visibilidade e cria novas oportunidades de diálogo com o público, mostrando que está atenta ao que as pessoas vivem, consomem e compartilham.