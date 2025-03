RECORD se retrata sobre imagem de jogo de Juventude e Grêmio Tudo de Record|Do R7 04/03/2025 - 15h53 (Atualizado em 04/03/2025 - 15h53 ) twitter

No último domingo (2), o programa Esporte Record cometeu um equívoco enquanto mostrava lances da partida entre Juventude e Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho. Em determinado momento, apareceu no telão do estúdio a foto do jogador Fernando Sobral como se fosse o atleta Mandaca, do Juventude. No entanto, a foto mostrada não tem nenhuma relação com a jogada que resultou no gol do atleta gremista Gustavo Martins. Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas pelo erro.